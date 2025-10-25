Условия содержания для мобилизованных — что могут забрать и будут ли давать воду и еду

Военнослужащие. Фото иллюстративное: mil.gov.ua

После вручения повестки у военнообязанных могут забирать телефоны. Если же отсутствуют вода и еда — это уже является нарушением.

Такое заявление в интервью 24 Каналу сделал временный представитель Киевского ОТЦК и СП Олег Байдалюк.

Условия содержания мобилизованных

Корреспондент во время общения с представителем ТЦК отметил, что в прошлом году был случай, когда журналист "Экономической правды" после задержания писал, что ему не давали есть, пить, звонить и общаться. На это Байдалюк ответил, что не давать еду и воду недопустимо, поскольку является прямым нарушением.

"Что касается телефонов — да, их могут забирать. Это связано прежде всего с фактором безопасности. Представьте, когда телефонов скопление: если не забирать телефоны, а в одном помещении находится 150 человек, это создает определенные риски", — объяснил временный представитель военкомата.

Напомним, военный омбудсмен Ольга Решетилова отреагировала на смерть мобилизованного Романа Сопина. Она отметила, что в рамках уголовного производства по данному факту должны провести расследование.

Также мы сообщали о скандале с участием ТЦК и СП в Одессе. Местная жительница рассказала, что военнослужащие мобилизовали представителей похоронного бюро. В военкомате эту информацию пока не прокомментировали.