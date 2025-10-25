Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация "Ужасные условия" для мобилизованных — что говорят в ТЦК и СП

"Ужасные условия" для мобилизованных — что говорят в ТЦК и СП

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 07:30
обновлено: 07:13
Условия содержания для мобилизованных — что могут забрать и будут ли давать воду и еду
Военнослужащие. Фото иллюстративное: mil.gov.ua

После вручения повестки у военнообязанных могут забирать телефоны. Если же отсутствуют вода и еда — это уже является нарушением.

Такое заявление в интервью 24 Каналу сделал временный представитель Киевского ОТЦК и СП Олег Байдалюк.

Реклама
Читайте также:

Условия содержания мобилизованных

Корреспондент во время общения с представителем ТЦК отметил, что в прошлом году был случай, когда журналист "Экономической правды" после задержания писал, что ему не давали есть, пить, звонить и общаться. На это Байдалюк ответил, что не давать еду и воду недопустимо, поскольку является прямым нарушением.

"Что касается телефонов — да, их могут забирать. Это связано прежде всего с фактором безопасности. Представьте, когда телефонов скопление: если не забирать телефоны, а в одном помещении находится 150 человек, это создает определенные риски", — объяснил временный представитель военкомата.

Напомним, военный омбудсмен Ольга Решетилова отреагировала на смерть мобилизованного Романа Сопина. Она отметила, что в рамках уголовного производства по данному факту должны провести расследование.

Также мы сообщали о скандале с участием ТЦК и СП в Одессе. Местная жительница рассказала, что военнослужащие мобилизовали представителей похоронного бюро. В военкомате эту информацию пока не прокомментировали.

военкомат военный призыв мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации