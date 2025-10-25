Відео
Україна
Головна Мобілізація "Жахливі умови" для мобілізованих — що кажуть у ТЦК та СП

"Жахливі умови" для мобілізованих — що кажуть у ТЦК та СП

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 07:30
Оновлено: 08:14
Умови утримання для мобілізованих — що можуть забрати та чи даватимуть воду й їжу
Військовослужбовці. Фото ілюстративне: mil.gov.ua

Після вручення повістки у військовозобов'язаних можуть забирати телефони. Якщо відсутні вода та їжа — це вже є порушенням.

Таку заяву в інтерв'ю 24 Каналу зробив тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП Олег Байдалюк. 

Умови утримання мобілізованих

Кореспондент під час спілкування із представником ТЦК зазначив, що тогоріч був випадок, коли журналіст "Економічної правди" після затримання писав, що йому не давали їсти, пити, телефонувати та спілкуватися. На це Байдалюк відповів, що не давати їжу і воду неприпустимо, оскільки є прямим порушення.

"Що стосується телефонів — так, їх можуть забирати. Це пов'язано передусім із безпековим фактором. Уявіть, коли телефонів скупчення: якщо не забирати телефони, а в одному приміщенні перебуває 150 людей, це створює певні ризики", — пояснив тимчасовий речник військкомату.

Нагадаємо, військовий омбудсмен Ольга Решетилова відреагувала на смерть мобілізованого Романа Сопіна. Вона наголосила, що в рамках кримінального провадження за цим фактом мають провести розслідування.

Також ми повідомляли про скандал за участю ТЦК та СП в Одесі. Місцева жителька розповіла, що військовослужбовці мобілізували представників похоронного бюро. У військкоматі цю інформацію поки що не прокоментували.

військкомат військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
