Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Жалоба на внештатную ВВК подается в штатные комиссии

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 20:00
Военно-врачебная комиссия. Фото: Житомирский ОТЦК

Военнообязанные граждане имеют право подать жалобу на решение военно-врачебной комиссии. Выводы внештатной ВВК обжалуются в штатных комиссиях. Для этого нужно предоставить не только заявление, а и оригиналы медицинских документов.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК в мирное и военное время

Военно-врачебная комиссия нужна для определения пригодности граждан, состоящих на воинском учете, к службе в Вооруженных силах Украины. В особый период именно решение военно-врачебной комиссии является ключевым для обеспечения эффективности процесса мобилизации.

В мирное время военно-врачебную комиссию нужно проходить каждые пять лет. Во время действия военного положения регулярность ВЛК меняется, проходить комиссию нужно ежегодно.

Граждане имеют право на обжалование заключения военно-врачебной комиссии. Это возможно, если гражданин считает решение ВВК о состоянии своего здоровья некорректным или ошибочным.

Жалоба на внештатную ВВК

К юристам обратился гражданин, который считает заключение военно-врачебной комиссии некорректным. Он поинтересовался, куда ему подавать жалобу на внештатную ВВК.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, как происходит этот процесс. Так, адвокат Юрий Айвазян отметил: "Жалобы на действия (бездействие) или постановления внештатных ВВК подаются в штатные ВВК согласно административно-территориальным зонам ответственности".

Айвазян объяснил, что происходит дальше. Адвокат отметил: "Штатные ВВК проверяют соответствие принятых внештатными ВВК постановлений установленному диагнозу и требованиям Положения, на основании приложенных к обращению оригиналов медицинских документов или надлежащим образом заверенных их копий".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, возможно ли обжаловать решение ВВК из-за наличия серьезной болезни.

Если военнообязанного гражданина мобилизовали в ряды ВСУ несмотря на наличие серьезной болезни, он имеет право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Кроме того, если гражданин уже попал в армию, он может подать рапорт о направлении на лечение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие есть два варианта досудебного обжалования решения ВВК.

Первый вариант это жалоба в местный ТЦК. Другим вариантом является движение по системе именно военно-врачебных комиссий.

жалобы ВВК военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации