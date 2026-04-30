Жалоба на внештатную ВВК подается в штатные комиссии

Военно-врачебная комиссия.

Военнообязанные граждане имеют право подать жалобу на решение военно-врачебной комиссии. Выводы внештатной ВВК обжалуются в штатных комиссиях. Для этого нужно предоставить не только заявление, а и оригиналы медицинских документов.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК в мирное и военное время

Военно-врачебная комиссия нужна для определения пригодности граждан, состоящих на воинском учете, к службе в Вооруженных силах Украины. В особый период именно решение военно-врачебной комиссии является ключевым для обеспечения эффективности процесса мобилизации.

В мирное время военно-врачебную комиссию нужно проходить каждые пять лет. Во время действия военного положения регулярность ВЛК меняется, проходить комиссию нужно ежегодно.

Граждане имеют право на обжалование заключения военно-врачебной комиссии. Это возможно, если гражданин считает решение ВВК о состоянии своего здоровья некорректным или ошибочным.

Жалоба на внештатную ВВК

К юристам обратился гражданин, который считает заключение военно-врачебной комиссии некорректным. Он поинтересовался, куда ему подавать жалобу на внештатную ВВК.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, как происходит этот процесс. Так, адвокат Юрий Айвазян отметил: "Жалобы на действия (бездействие) или постановления внештатных ВВК подаются в штатные ВВК согласно административно-территориальным зонам ответственности".

Айвазян объяснил, что происходит дальше. Адвокат отметил: "Штатные ВВК проверяют соответствие принятых внештатными ВВК постановлений установленному диагнозу и требованиям Положения, на основании приложенных к обращению оригиналов медицинских документов или надлежащим образом заверенных их копий".

Если военнообязанного гражданина мобилизовали в ряды ВСУ несмотря на наличие серьезной болезни, он имеет право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Кроме того, если гражданин уже попал в армию, он может подать рапорт о направлении на лечение.

Первый вариант это жалоба в местный ТЦК. Другим вариантом является движение по системе именно военно-врачебных комиссий.