Скарга на позаштатну ВЛК подається до штатних комісій

Військовозобов’язані громадяни мають право подати скаргу на рішення військово-лікарської комісії. Висновки позаштатної ВЛК оскаржуються у штатних комісіях. Для цього потрібно надати не тільки заяву, а і оригінали медичних документів.

ВЛК у мирний та воєнний час

Військово-лікарська комісія потрібна для визначення придатності громадян, які перебувають на військовому обліку, до служби в Збройних силах України. У особливий період саме рішення військово-лікарської комісії є ключовим для забезпечення ефективності процесу мобілізації.

У мирний час військово-лікарську комісію потрібно проходити кожні п’ять років. Під час дії воєнного стану регулярність ВЛК змінюється, проходити комісію потрібно щороку.

Громадяни мають право на оскарження висновку військово-лікарської комісії. Це можливо, якщо громадянин вважає рішення ВЛК щодо стану свого здоров’я некоректним чи помилковим.

Читайте також:

Скарга на позаштатну ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який вважає висновок військово-лікарської комісії некоректним. Він поцікавився, куди йому подавати скаргу на позаштатну ВЛК.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, як відбувається цей процес. Так, адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Скарги на дії (бездіяльність) чи постанови позаштатних ВЛК подаються до штатних ВЛК згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності".

Айвазян пояснив, що відбувається далі. Адвокат зазначив: "Штатні ВЛК перевіряють відповідність прийнятих позаштатними ВЛК постанов встановленому діагнозу та вимогам Положення, на підставі доданих до звернення оригіналів медичних документів або належним чином завірених їх копій".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можливо оскаржити рішення ВЛК через наявність серйозної хвороби.

Якщо військовозобов’язаного громадянина мобілізували до лав ЗСУ попри наявність серйозної хвороби, він має право оскаржити висновок військово-лікарської комісії. Крім того, якщо громадянин уже потрапив до армії, він може подати рапорт про направлення на лікування.

Перший варіант це скарга в місцевий ТЦК. Іншим варіантом є рух по системі саме військово-лікарських комісій.

Перший варіант це скарга в місцевий ТЦК. Іншим варіантом є рух по системі саме військово-лікарських комісій.