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Главная Мобилизация Жалоба на ВВК: суд не будет оценивать состояние здоровья гражданина

Жалоба на ВВК: суд не будет оценивать состояние здоровья гражданина

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 20:00
Жалоба на ВВК: суд не будет оценивать состояние здоровья гражданина
Военно-врачебная комиссия. Фото: УНІАН

Гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Обжаловать можно как в досудебном, так и в судебном порядке. Подавая иск в суд, важно помнить, что судьи будут оценивать не точность самого заключения ВВК, а лишь законность и процедуру проведения осмотра.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Зачем нужны ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета в мирное время. А во время действия военного положения именно ВВК нужна для проведения эффективной мобилизации.

Территориальные центры комплектования именно на выводах военно-врачебной комиссии основывают решение о пригодности / непригодности граждан к военной службе. Впрочем, в некоторых случаях выводы ВВК являются некорректными, неточными или незаконными.

В таких случаях граждане имеют право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Существует два варианта обжалования заключения или иных действий ВВК.

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Судебный иск против ВВК

Это может быть как досудебное обжалование, так и судебное. Досудебный вариант касается подачи жалоб в комиссии высшего уровня, региональной или центральной.

Если же на этом уровне жалобу гражданина не удовлетворят, он может обратиться с иском в суд. Юристы, комментируя такой вариант, объяснили один важный нюанс судебного процесса против ВВК.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Судьи не являются врачами и не могут оценивать состояние здоровья в соответствии с расписанием болезней МОУ №402. Это исключительная компетенция ВВК. Суд не устанавливает диагнозов, но проверяет законность и процедуру проведения осмотра".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что юрист объяснила, как обжаловать решение ВВК после медкомиссии.

Военнообязанные граждане Украины имеют право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии, если считают его ошибочным или необоснованным. Законодательство предусматривает несколько механизмов защиты прав в подобных ситуациях. Первым шагом обычно становится обращение в высшую ВВК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможно ли обжалование ВВК из-за серьезной болезни.

Если военнообязанного гражданина мобилизовали в ряды ВСУ несмотря на наличие серьезной болезни, он имеет право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Кроме того, если гражданин уже попал в армию, он может подать рапорт о направлении на лечение.

суд врачи ВВК
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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