Скарга на ВЛК: суд не оцінюватиме стан здоров'я громадянина

Військово-лікарська комісія. Фото: УНІАН

Громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Оскаржити можна як в досудовому, так і в судовому порядку. Подаючи позов до суду, важливо пам’ятати, що судді оцінюватимуть не точність самого висновку ВЛК, а лише законність та процедуру проведення огляду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навіщо потрібні ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку в мирний час. А під час дії воєнного стану саме ВЛК потрібна для проведення ефективної мобілізації.

Територіальні центри комплектування саме на висновках військово-лікарської комісії ґрунтують рішення щодо придатності / непридатності громадян до військової служби. Втім, у деяких випадках висновки ВЛК є некоректними, неточними чи незаконними.

У таких випадках громадяни мають право оскаржити висновок військово-лікарської комісії. Існує два варіанти оскарження висновку чи інших дій ВЛК.

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Судовий позов проти ВЛК

Це може бути як досудове оскарження, так і судове. Досудовий варіант стосується подачі скарг до комісій вищого рівня, регіональної чи центральної.

Якщо ж на цьому рівні скаргу громадянина не задовольнять, він може звернутися з позовом до суду. Юристи, коментуючи такий варіант, пояснили один важливий нюанс судового процесу проти ВЛК.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Судді не є лікарями та не можуть оцінювати стан здоров’я відповідно до розкладу хвороб МОУ №402. Це виключна компетенція ВЛК. Суд не встановлює діагнозів, але перевіряє законність і процедуру проведення огляду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юрист пояснила, як оскаржити рішення ВЛК після медкомісії.

Військовозобов'язані громадяни України мають право оскаржити висновок військово-лікарської комісії, якщо вважають його помилковим або необґрунтованим. Законодавство передбачає декілька механізмів захисту прав у подібних ситуаціях. Першим кроком зазвичай стає звернення до вищої ВЛК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можливе оскарження ВЛК через серйозну хворобу.

Якщо військовозобов’язаного громадянина мобілізували до лав ЗСУ попри наявність серйозної хвороби, він має право оскаржити висновок військово-лікарської комісії. Крім того, якщо громадянин уже потрапив до армії, він може подати рапорт про направлення на лікування.