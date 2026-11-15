Проверка загранпаспорта на контрольно-пропускном пункте. Фото: ГПСУ

Мужчины с III группой инвалидности имеют право выезжать из Украины, даже не дожидаясь 30 дней, пока будет изготовлено бумажное пенсионное удостоверение. Законно пересечь границу можно даже с цифровым документом в приложении "Дія", но придется подготовить еще некоторые справки.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Электронное удостоверение инвалидности вместо бумажного

Военнообязанные украинцы, которым только что установили или подтвердили III группу инвалидности после перекомиссии, часто сталкиваются с задержкой получения документов. Изготовление бумажного пенсионного удостоверения занимает 30 дней. Однако ждать целый месяц для поездки за пределы страны не обязательно.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, граждане могут беспрепятственно использовать электронный аналог в приложении «Дія». Абзац второй пункта 2-1 постановления правительства № 57 от 27 января 1995 года («Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины») четко распространяет право на выезд на лиц с третьей группой инвалидности.

В то же время постановление правления Пенсионного фонда Украины № 26-1 от 3 ноября 2017 года (пункт 5 раздела VI) официально приравнивает цифровое удостоверение к бумажному. Это означает, что дополнительно предъявлять бумажное удостоверение на пункте пропуска не требуется.

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Как сгенерировать документ и избежать ошибок

Главное требование к цифровому пенсионному удостоверению — оно должно быть действительным и содержать обновленную информацию о причине и группе инвалидности.

Если человек предъявит на границе просроченный документ предыдущего периода, ему откажут в выезде. Кроме того, не стоит пытаться выехать, имея при себе только выписку из решения комиссии об установлении инвалидности, так как этого будет недостаточно.

Если обновленное электронное удостоверение еще не появилось в смартфоне, необходимо действовать по следующему алгоритму:

авторизоваться в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины; убедиться, что в Реестре застрахованных лиц уже обновлены данные о назначении пенсии; заказать электронный документ на сайте ПФУ; зайти в приложение "Дія", нажать "Добавить документ" и выбрать "Пенсионное удостоверение".

Военный билет и паспортный контроль

Одного лишь факта наличия инвалидности для выезда за пределы Украины мужчинам призывного возраста недостаточно. Инспекторы пограничной службы будут требовать предъявить полный пакет обязательных документов.

На пункте пропуска мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны предоставить:

оригинал действующего загранпаспорта;

цифровое пенсионное удостоверение в приложении "Дії" с актуальными данными об инвалидности;

военно-учетный документ (это может быть как классический бумажный вариант, так и его электронная версия с действующим QR-кодом, сгенерированным в приложении "Резерв+").

Новини.LIVE ранее сообщали, что побег украинских бойцов во время учений за рубежом не избавляет от уголовной ответственности и грозит реальным тюремным сроком. Если военнослужащий не возвращается в свою часть вовремя, правоохранительные органы сразу же возбуждают уголовное дело и объявляют его во внутренний розыск. Если же следствие устанавливает факт дезертирства, Украина подает документы на экстрадицию через Интерпол, что делает невозможной легализацию в других странах.

Несмотря на систематические российские удары по энергетической инфраструктуре и угрозу суровой зимы, в Госпогранслужбе не фиксируют массового выезда граждан за пределы страны. По официальной статистике, пассажиропоток на западной границе остается стабильным, а количество выезжающих украинцев в целом соответствует числу тех, кто возвращается домой.