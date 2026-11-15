Перевірка закордонного паспорта на контролі. Фото: ДПСУ

Чоловіки з III групою інвалідності мають право виїжджати з України, навіть не чекаючи 30 днів на виготовлення паперового пенсійного посвідчення. Законно перетнути кордон можна навіть із цифровим документом у застосунку "Дія", але доведеться підготувати ще деякі довідки.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Електронне посвідчення інвалідності замість паперового

Військовозобов'язані українці, яким щойно встановили або підтвердили III групу інвалідності після перекомісії, часто стикаються з затримкою отримання документів. Виготовлення фізичного пенсійного посвідчення триває 30 днів. Проте чекати цілий місяць для поїздки за межі держави не обов'язково.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, громадяни можуть безперешкодно використовувати електронний аналог у застосунку "Дія". Абзац другий пункту 2-1 урядової постанови № 57 від 27 січня 1995 року ("Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України") чітко поширює право на виїзд на людей із третьою групою інвалідності.

Водночас постанова правління Пенсійного фонду України № 26-1 від 3 листопада 2017 року (пункт 5 розділу VI) офіційно прирівнює цифрове посвідчення до фізичного. Це означає, що додатково пред'являти паперовий пластик на пункті пропуску не потрібно.

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Як згенерувати документ та уникнути помилок

Головна вимога до цифрового пенсійного посвідчення — воно має бути чинним та містити оновлену інформацію щодо причини та групи інвалідності.

Якщо людина покаже на кордоні прострочений документ із попереднього періоду, їй відмовлять у виїзді. Крім того, не варто намагатися виїхати лише з витягом про рішення комісії щодо встановлення інвалідності, бо цього буде недостатньо.

Якщо оновлене е-посвідчення ще не з'явилося у смартфоні, чоловік має діяти за таким алгоритмом:

авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України; пересвідчитися, що в Реєстрі застрахованих осіб уже оновлені дані про призначення пенсії; замовити електронний документ на сайті ПФУ; зайти у застосунок "Дія", натиснути "Додати документ" і обрати "Пенсійне посвідчення".

Військовий квиток та паспортний контроль

Самого лише факту наявності інвалідності для виїзду за межі України чоловікам призовного віку недостатньо. Інспектори прикордонної служби вимагатимуть пред'явити повний пакет обов'язкових документів.

На пункті пропуску чоловіки віком від 18 до 60 років повинні надати:

оригінал дійсного закордонного паспорта;

цифрове пенсійне посвідчення у "Дії" з актуальними даними про інвалідність;

військово-обліковий документ (це може бути як класичний паперовий варіант, так і його електронна версія із дійсним QR-кодом, згенерованим у застосунку "Резерв+").

Новини.LIVE інформували раніше, шо втеча українських бійців під час навчань за кордоном не рятує від кримінальної відповідальності та загрожує реальним тюремним терміном. Якщо військовий не повертається до своєї частини вчасно, правоохоронці одразу відкривають кримінальне провадження та оголошують його у внутрішній розшук. Якщо ж слідство встановлює факт дезертирства, Україна подає документи на екстрадицію через Інтерпол, що унеможливлює легалізацію в інших країнах.

Попри систематичні російські удари по енергетичній інфраструктурі та загрозу складної зими, у Держприкордонслужбі не фіксують масового виїзду громадян за межі країни. За офіційною статистикою, пасажиропотік на західному кордоні залишається стабільним, а кількість українців, які виїжджають, загалом відповідає числу тих, хто повертається додому.