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Главная Мобилизация Железняк: в госбюджете-2026 не хватает денег на зарплаты военным

Железняк: в госбюджете-2026 не хватает денег на зарплаты военным

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 07:09
Железняк: в госбюджете-2026 не хватает денег на зарплаты военным
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Кабмин отказывается закладывать средства в изменения в Госбюджет на 2026 год, в связи с чем возникает большой дефицит финансирования Сил обороны Украины. Кроме того, в бюджете вообще не предусмотрены средства на повышение выплат военным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на блог нардепа в YouTube.

Почему и когда возник дефицит финансирования армии

Как пояснил Железняк, предпосылки нынешней ситуации сформировались еще в 2025 году. По его словам, первоначальный бюджет на 2026 год по выплатам военным почти дублировал показатели предыдущего года. В то же время не было учтено, что в конце октября 2025 года Верховная Рада в экстренном порядке увеличила расходы на выплаты военнослужащим примерно на 300 млрд гривен.

Депутат отметил, что в Силы обороны приобщаются новые люди, а также растут выплаты раненым и списанным военным, поэтому потребности сектора обороны существенно выросли. Поэтому для сохранения выплат хотя бы на прошлогоднем уровне в бюджет на 2026 год нужно было дополнительно предусмотреть не менее 300 млрд гривен.

Отдельно Железняк прокомментировал решение правительства о дополнительном направлении на нужды армии 1,5 трлн гривен. По его словам, формально эти утверждения соответствуют действительности, однако важны детали распределения средств.

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Фактическое распределение выглядит так - из общего объема анонсированных изменений на денежное обеспечение и выплаты военнослужащим предусмотрено лишь 170 млрд гривен.

Однако в реальности возникает дефицит. Этих средств недостаточно даже для покрытия минимальной потребности в 300 млрд гривен. Кроме того, согласно расчетам Счетной палаты, для полного финансирования военных нужд пока не хватает 365 млрд гривен.

"В этом случае получается, что у нас разрыв 180 миллиардов гривен, которых не хватает. Причем не хватает не для того, чтобы повысить зарплату военным, а для того, чтобы заплатить хотя бы на уровне прошлого года! Все эти заявления и решения правительства и президента, которые там анонсировали, сейчас просто не имеют под собой финансовой подоплеки. Это иллюзия", — сказал Железняк.

Он также заявил, что правительство и "Слуги народа" не намерены существенно увеличивать расходы на денежное обеспечение военнослужащих, а запланированные корректировки не дотягивают даже до 10 млрд гривен.

Кроме того, представители "Слуги народа" не поддерживают отмену непрофильных расходов и не отказываются останавливать коррупционные схемы ради перенаправления средств на нужды фронта. Кроме того, они игнорируют альтернативный законопроект оппозиции и намерены изъять 40 млрд гривен у Минобороны.

Политический контекст вокруг Министерства обороны

Железняк считает, что проблема с финансированием военных выплат связана с внутриполитическими процессами внутри власти.

"Проблема в том, что очевидно здесь есть еще и политическая интрига, где Михаила Федорова, который является министром обороны и отвечает за всю эту историю, заставляют по факту признать, что реформа не удастся. Потому что денег на нее не будет и соответственно их никто не выделит. Это зависит от парламента, президента, Минфина. Что-то не выглядит, как кто-то из этих лиц собирается туда найти деньги", - резюмировал нардеп.

Как сообщало Новини.LIVE, в июне украинские военные получат денежное обеспечение и дополнительные "боевые" выплаты за май. Сумма будет зависеть от характера службы, уровня риска и других факторов.

Также мы писали, сколько денег получает военная женщина в декрете.

Ярослав Железняк выплаты выплаты военным
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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