Железняк: у держбюджеті-2026 не вистачає грошей на зарплати військовим

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що Кабмін відмовляється закладати кошти у зміни до Держбюджету на 2026 рік, у зв'язку з чим виникає великий дефіцит фінансування Сил оборони України. Окрім того, в бюджеті взагалі не передбачено коштів на підвищення виплат військовим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на блог нардепа в YouTube.

Чому і коли виник дефіцит фінансування армії

Як пояснив Железняк, передумови нинішньої ситуації сформувалися ще у 2025 році. За його словами, початковий бюджет на 2026 рік щодо виплат військовим майже дублював показники попереднього року. Водночас не було враховано, що наприкінці жовтня 2025 року Верховна Рада в екстреному порядку збільшила видатки на виплати військовослужбовцям приблизно на 300 млрд гривень.

Депутат зазначив, що до Сил оборони долучаються нові люди, а також зростають виплати пораненим та списаним військовим, тож потреби сектору оборони істотно зросли. Тому для збереження виплат хоча б на торішньому рівні до бюджету на 2026 рік потрібно було додатково передбачити щонайменше 300 млрд гривень.

Окремо Железняк прокоментував рішення уряду про додаткове спрямування на потреби армії 1,5 трлн гривень. За його словами, формально ці твердження відповідають дійсності, однак важливими є деталі розподілу коштів.

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Фактичний розподіл має такий вигляд — із загального обсягу анонсованих змін на грошове забезпечення та виплати військовослужбовцям передбачено лише 170 млрд гривень.

Однак в реальності виникає дефіцит. Цих коштів недостатньо навіть для покриття мінімальної потреби у 300 млрд гривень. Крім того, згідно з розрахунками Рахункової палати, для повного фінансування військових потреб наразі бракує 365 млрд гривень.

"У цьому випадку виходить, що у нас розрив 180 мільярдів гривень, яких не вистачає. Причому не вистачає не для того, щоб підвищити зарплату військовим, а для того, щоб заплатити хоча б на рівні минулого року! Всі ці заяви та рішення уряду і президента, які там анонсували, зараз просто не мають під собою фінансового підгрунтя. Це ілюзія", — сказав Железняк.

Він також заявив, що уряд і "Слуги народу" не мають наміру істотно збільшувати видатки на грошове забезпечення військовослужбовців, а заплановані коригування не дотягують навіть до 10 млрд гривень.

Окрім того, представники "Слуги народу" не підтримують скасування непрофільних витрат і не відмовляється зупиняти корупційні схеми заради перенаправлення коштів на потреби фронту. Крім того, вони ігнорують альтернативний законопроєкт опозиції та мають намір вилучити 40 млрд гривень у Міноборони.

Політичний контекст навколо Міністерства оборони

Железняк вважає, що проблема з фінансуванням військових виплат пов’язана із внутрішньополітичними процесами всередині влади.

"Проблема в тому, що очевидно тут є ще і політична інтрига, де Михайла Федорова, який є міністром оборони й відповідає за всю цю історію, примушують по факту визнати, що реформа не вдасться. Тому що грошей на неї не буде і відповідно їх ніхто не виділить. Це залежить від парламенту, президента, Мінфіну. Щось не виглядає, як хтось із цих осіб збирається туди знайти гроші", — резюмував нардеп.

Як повідомляло Новини.LIVE, у червні українські військові отримають грошове забезпечення та додаткові "бойові" виплати за травень. Сума залежатиме від характеру служби, рівня ризику та інших факторів.

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