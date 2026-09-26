Отсрочка для мужа женщины-военнослужащей: правила 2026 года

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Если жена служит в ВСУ, это ещё не гарантирует мужу автоматического основания для отсрочки от призыва. Однако в 2026 году закон защищает семьи с несовершеннолетними детьми. При определенных обстоятельствах военнообязанный может избежать мобилизации или даже уволиться со службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Реклама

Может ли мужчина оформить отсрочку, если жена на фронте

В Украине продолжается призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет в рамках всеобщей мобилизации.

Несмотря на строгие правила, законодательство предусматривает ряд оснований для освобождения от военной службы.

Исчерпывающий перечень причин для освобождения от призыва закреплен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В нём нет ни одной прямой нормы, которая позволяла бы мужчине не идти в армию только из-за того, что его жена является военнослужащей. То есть сам факт службы женщины не является автоматическим иммунитетом для её избранника. Однако есть важные нюансы, которые коренным образом меняют ситуацию.

Читайте также:

В частности, шанс на отсрочку появляется в том случае, когда у такой супружеской пары, где женщина служит, есть дети в возрасте до 18 лет. Это гарантирует пункт 15 статьи 23 упомянутого закона, который защищает семьи с несовершеннолетними детьми.

Согласно этой норме, призыву не подлежат мужчины и женщины, воспитывающие ребенка и чей партнер или партнерша уже проходит один из видов военной службы. Виды такой службы четко определены в части 6 статьи 2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Таким образом, для получения законной отсрочки по пункту 15 необходимо совпадение двух условий: в частности, наличие несовершеннолетнего ребенка в семье и пребывание супруги в рядах Вооруженных сил. Эта норма действует не только для военнообязанных, планирующих оформить отсрочку. Это же основание дает полное право на увольнение из армии тем мужчинам, которых уже успели мобилизовать ранее.

Новини.LIVE сообщали о том, что красная отметка о розыске или неуплаченный штраф в приложении "Резерв+" не лишают права на отсрочку от мобилизации. В частности, учителя могут спокойно отправлять онлайн-запрос на освобождение от службы даже при наличии таких статусов и не ждать завершения рассмотрения дела об административном правонарушении.

Истечение срока действия заключения военно-медицинской комиссии также не препятствует оформлению брони. Предприятия имеют возможность забронировать своих сотрудников, даже если с даты последнего прохождения медосмотра прошло более года, хотя такое послабление действует не для всех категорий специалистов.