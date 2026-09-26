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Головна Мобілізація Дружина на фронті: чи гарантує закон відстрочку чоловікові

Дружина на фронті: чи гарантує закон відстрочку чоловікові

Ua ru
26 вересня 2026 12:20
Відстрочка для чоловіка жінки-військовослужбовиці: правила 2026 року
Військовослужбовиці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Якщо дружина служить у ЗСУ, це ще не гарантує чоловікові автоматичної підстави для відстрочки від призову. Проте у 2026 році закон захищає сім'ї з неповнолітніми дітьми. За певних обставин військовозобов'язаний може уникнути мобілізації або навіть звільнитися зі служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Чи може чоловік оформити відстрочку, якщо дружина на фронті

В Україні триває призов громадян віком від 25 до 60 років у рамках загальної мобілізації.

Попри суворі правила, законодавство передбачає низку підстав для звільнення від військової служби. 

Вичерпний перелік причин для уникнення призову закріплений у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". В ньому немає жодної прямої норми, яка б дозволяла чоловікові не йти до армії лише через наявність дружини-військовослужбовиці. Тобто сам факт служби жінки не є автоматичним імунітетом для її обранця. Однак є важливі нюанси, які докорінно змінюють ситуацію.

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Зокрема, шанс на відстрочку з'являється у тому випадку, коли у такого подружжя, де жінка служить, є діти віком до 18 років. Це гарантує пункт 15 статті 23 згаданого закону, який захищає сім'ї з неповнолітніми.

Згідно з цією нормою, призову не підлягають чоловіки та жінки, які виховують дитину і чий партнер чи партнерка вже проходить один із видів військової служби. Види такої служби чітко визначені у частині 6 статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Таким чином, для отримання законної відстрочки за 15-м пунктом необхідний збіг двох умов, зокрема, щоб була неповнолітня дитина в родині та перебування дружини у лавах Збройних сил. Ця норма працює не лише для військовозобов'язаних, які планують оформити відстрочку. Ця ж підстава дає повне право на звільнення з армії тим чоловікам, яких вже встигли мобілізувати раніше.

Новини.LIVE інформували про те, що червона позначка розшуку чи несплачений штраф у застосунку "Резерв+" не позбавляють права на відстрочку від мобілізації. Зокрема, вчителі можуть спокійно надсилати онлайн-запит на звільнення від служби навіть за наявності таких статусів і не чекати на завершення розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Закінчення терміну дії висновку військово-лікарської комісії також не блокує оформлення броні. Підприємства мають змогу забронювати своїх співробітників, навіть якщо з дати останнього проходження медогляду минуло понад рік, хоча таке послаблення діє не для всіх категорій фахівців.

ЗСУ мобілізація відстрочка жінки на війні військова служба
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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