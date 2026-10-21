Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Женщина "сделала" мужчину многодетным: что решил суд

Женщина "сделала" мужчину многодетным: что решил суд

Ua ru
21 октября 2026 03:32
Жительницу Полтавщины осудили за оформление фиктивного отцовства zht.gov.ua
Пограничник. Фото иллюстративное: zht.gov.ua

Жительница Полтавской области помогла мужчине призывного возраста сбежать за границу. Женщина оформила на имя военнообязанного двух своих несовершеннолетних детей. Благодаря фиктивному отцовству тот смог выехать в Венгрию.

Об этом говорится в приговоре, который Новосанжарский районный суд Полтавской области вынес 8 октября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Детали дела

Согласно судебным материалам, к фигурантке обратился знакомый, который хотел выехать за пределы Украины. Мужчина предложил знакомой указать его имя в свидетельствах о рождении двух ее детей. Женщина согласилась. 10 мая 2023 года она вместе с приятелем пришла в Носанжарский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и заполнила там заявления о признании отцовства. Впоследствии детям выдали новые свидетельства о рождении, в которых указывалось имя военнообязанного. Кроме фиктивных детей, у мужчины был собственный несовершеннолетний ребенок. 

5 сентября того же года "многодетный отец" выхал в Венгрию, пересекши границу в пункте пропуска "Лужанка". В Украину он до сих пор не вернулся.

Решение суда

Суд установил, что отцовство было фиктивным, ведь мужчина не планировал ни создавать с обвиняемой семью, ни воспитывать ее детей.

Читайте также:

Женщина признала свою вину и раскаялась. За содействие незаконной переправке людей через государственную границу, подделку официального документа и использование такой подделки (ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины) ей назначили три года тюрьмы, но заменили реальный срок заключения годом испытательного срока.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области сообщал, что житель Белгород-Днестровского района пытался переправить военнообязанного в Молдову. Дело направили в суд. Дельцу грозит до десяти лет тюрьмы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ZAXID.net писал, что в Хмельницкой области судили военнослужащего. Во время конфликта с представителями ТЦК мужчина разбил лобовое стекло их служебного автомобиля. Мужчину оштрафовали.

суд мобилизация военнообязанные выезд за границу судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации