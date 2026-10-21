Пограничник. Фото иллюстративное: zht.gov.ua

Жительница Полтавской области помогла мужчине призывного возраста сбежать за границу. Женщина оформила на имя военнообязанного двух своих несовершеннолетних детей. Благодаря фиктивному отцовству тот смог выехать в Венгрию.

Об этом говорится в приговоре, который Новосанжарский районный суд Полтавской области вынес 8 октября, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, к фигурантке обратился знакомый, который хотел выехать за пределы Украины. Мужчина предложил знакомой указать его имя в свидетельствах о рождении двух ее детей. Женщина согласилась. 10 мая 2023 года она вместе с приятелем пришла в Носанжарский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и заполнила там заявления о признании отцовства. Впоследствии детям выдали новые свидетельства о рождении, в которых указывалось имя военнообязанного. Кроме фиктивных детей, у мужчины был собственный несовершеннолетний ребенок.

5 сентября того же года "многодетный отец" выхал в Венгрию, пересекши границу в пункте пропуска "Лужанка". В Украину он до сих пор не вернулся.

Решение суда

Суд установил, что отцовство было фиктивным, ведь мужчина не планировал ни создавать с обвиняемой семью, ни воспитывать ее детей.

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Женщина признала свою вину и раскаялась. За содействие незаконной переправке людей через государственную границу, подделку официального документа и использование такой подделки (ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины) ей назначили три года тюрьмы, но заменили реальный срок заключения годом испытательного срока.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области сообщал, что житель Белгород-Днестровского района пытался переправить военнообязанного в Молдову. Дело направили в суд. Дельцу грозит до десяти лет тюрьмы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ZAXID.net писал, что в Хмельницкой области судили военнослужащего. Во время конфликта с представителями ТЦК мужчина разбил лобовое стекло их служебного автомобиля. Мужчину оштрафовали.