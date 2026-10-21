Прикордонник. Фото ілюстративне: zht.gov.ua

Жителька Полтавської області допомогла чоловіку призовного віку втекти за кордон. Жінка записала на ім'я військовозобов'язаного двох своїх неповнолітніх дітей. Завдяки фіктивному батьківству той зміг виїхати до Угорщини.

Про це йдеться у вироку, який Новосанжарський районний суд Полтавської області ухвалив 8 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, до фігурантки звернувся знайомий, який хотів виїхати за межі України. Чоловік запропонував знайомій зазначити його ім'я у свідоцтвах про народження двох її дітей. Жінка погодилася. 10 травня 2023 року вона разом із приятелем прийшла до Носанжарського відділу державної реєстрації актів цивільного стану та заповнила там заяви про визнання батьківства. Надалі дітям видали нові свідоцтва про народження, у яких зазначалося ім'я військовозобов'язаного. Крім фіктивних дітей, у чоловіка була власна неповнолітня дитина.

5 вересня того ж року "багатодітний батько" виїхав до Угорщини, перетнувши кордон у пункті пропуску "Лужанка". В Україну він досі не повернувся.

Рішення суду

Суд встановив, що батьківство було фіктивним, адже чоловік не планував ані створювати з обвинуваченою сім'ю, ані виховувати її дітей.

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Жінка свою провину визнала та розкаялася. За сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон, підроблення офіційного документа та використання такої підробки (ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України) їй призначили три роки в'язниці, але замінили реальний термін ув'язнення роком іспитового.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області повідомляв, що житель Білгород-Дністровського району намагався переправити військовозобов'язаного до Молдову. Справу скерували до суду. Ділку загрожує до десяти років в'язниці.

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