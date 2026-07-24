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Главная Мобилизация Женщина сливала в Viber данные о мобилизационных мероприятиях: приговор суда

Женщина сливала в Viber данные о мобилизационных мероприятиях: приговор суда

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 03:32
Жительницу Полтавской области осудили за препятствование мобилизационным мероприятиям
Весы правосудия, смартфон в руках. Иллюстративное фото: essex.ac.uk, pexels.com. Коллаж: Новини.LIVE

Жительница Полтавской области препятствовала мобилизации. В сообществе Viber она распространяла информацию, благодаря которой военнообязанные могли избежать встречи с группами оповещения. Суд назначил нарушительнице испытательный срок.

Об этом 19 июля сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Подробности дела

По данным следствия, обвиняемая публиковала в открытом Viber-сообществе "МАЯЧОК" сообщения о мобилизационных мероприятиях. Используя условные обозначения и другие способы маскировки данных, она писала о размещении мобильных блокпостов на территории Кобеляцкой и Белицкой громад.

"Такие сообщения позволяли участникам сообщества заранее узнавать о проведении мероприятий по оповещению", — отметили в региональном военкомате.

Решение суда

Обвиняемая признала свою вину, раскаялась и содействовала расследованию. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили реальный срок на два года условного. Кроме того, у осужденной конфискуют iPhone 13, с помощью которого она публиковала сообщения в Viber-сообществе.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что в Полтавской области вынесли приговор военнослужащему. Боец дважды совершал СОЧ. За это его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что мужчина подделал документы, чтобы получить отсрочку. Нарушитель предъявил представителям военкомата поддельные справки о составе семьи и свидетельство о рождении ребенка. Его оштрафовали.

суд мобилизация судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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