Военнообязанная сотрудница, находящаяся в декрете, отказывается предоставить ВОД: как действовать

Женщина в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Нахождение в декретном отпуске не освобождает военнообязанных украинок от правил учета. Если такая работница игнорирует требование предоставить военный билет, то в таком случае работодатель обязан официально предупредить её письмом, а в случае отказа необходимо уведомить ТЦК, чтобы избежать нарушения постановления Кабмина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины от 30.12.2022 № 1487.

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Декретный отпуск не отменяет обязанности соблюдать правила воинского учета как для самой сотрудницы, так и для компании, в которой она работает. Прежде всего предприятие должно зафиксировать факт своего обращения к такой работнице.

Для этого на её домашний адрес направляется официальное письменное требование. Письмо обязательно должно быть заказным, содержать опись вложений и предусматривать уведомление о вручении.

В будущем это станет юридическим доказательством того, что предприятие приняло все возможные меры для ведения персонального учета.

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Формат документа и сроки выполнения

В тексте самого обращения руководство должно попросить предоставить распечатку электронного документа с QR-кодом. Для этого работнице не нужно обращаться в ТЦК, ей достаточно сгенерировать такую выписку удаленно через государственный портал "Дія" или в мобильном приложении "Резерв+".

В то же время в письме необходимо установить адекватный срок для выполнения этого требования — от 10 до 14 дней с момента фактического получения корреспонденции работницей.

Куда обращаться в случае отказа сотрудницы предоставить военно-учетный документ

Если сотрудница проигнорирует официальное письмо и не предоставит электронную выписку в установленный срок, компания обязана передать дело в ТЦК и СП. Для этого работодатель составляет специальное уведомление о нарушении сотрудницей правил воинского учета и направляет его в военкомат.

Обычно такие уведомления передаются вместе с сопроводительным письмом. Эта обязанность бизнеса строго регламентирована пунктом 34 Порядка организации и ведения военного учета, который был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года.

Нормативный акт требует от предприятий, учреждений и организаций постоянно информировать городские или районные ТЦК и СП о любых должностных лицах или работниках, которые пренебрегают правилами учета, независимо от того, находятся ли они в отпуске.

Новини.LIVE сообщали, что Министерство обороны заключило меморандум с движением "Землячки" с целью совершенствования экипировки для женщин-защитниц. Партнерство предусматривает полевые испытания специализированного комплекта Female Combat Gear Kit и доработку лекал и конструктивных элементов женской формы с учетом анатомических особенностей военнослужащих женского пола, чтобы она была удобной и практичной.

В то же время в профильном комитете Верховной Рады в очередной раз опровергли слухи о призыве украинок. В 2026 году обязательной мобилизации женщин в Украине не будет, нормативная база для этого не создается, и какие-либо закрытые обсуждения на эту тему также отсутствуют. Служба женщин в армии Украины сегодня основана исключительно на добровольном наборе и подписании контракта.