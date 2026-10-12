Військовозобов'язана працівниця в декреті відмовляється надати ВОД: як діяти

Жінка у ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Перебування у декретній відпустці не звільняє військовозобов'язаних українок від правил обліку. Якщо така працівниця ігнорує вимогу надати військовий квиток, то в такому випадку роботодавець зобов'язаний офіційно попередити її листом, а в разі відмови необхідно повідомити ТЦК, щоб уникнути порушення постанови Кабміну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487.

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Жінка у декретній відпустці не дає ВОД — чи законні її дії

Декретна відпустка не скасовує обов'язку дотримуватися правил військового обліку як для самої співробітниці, так і для компанії, де вона працевлаштована. Насамперед підприємство має зафіксувати факт свого звернення до такої працівниці.

Для цього на її домашню адресу надсилають офіційну письмову вимогу. Лист обов'язково має бути рекомендованим, містити опис вкладення та передбачати повідомлення про вручення.

Це в майбутньому стане юридичним доказом того, що підприємство вжило всіх можливих заходів для ведення персонального обліку.

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Формат документа та терміни виконання

В тексті самого звернення керівництво має попросити надати роздруківку електронного документа з QR-кодом. Для цього працівниці не треба йти до ТЦК, їй буде достатньо згенерувати такий витяг дистанційно через державний портал "Дія" або ж у мобільному застосунку "Резерв+".

Водночас у листі необхідно встановити адекватний дедлайн для виконання цієї вимоги від 10 до 14 днів з моменту фактичного отримання кореспонденції працівницею.

Куди звертатися у випадку відмови працівниці надати військово-обліковий документ

Якщо співробітниця проігнорує офіційний лист і не надасть електронний витяг у встановлений термін, компанія зобов'язана перевести справу до ТЦК та СП. Для цього роботодавець формує спеціальне повідомлення про порушення працівницею правил військового обліку та надсилає його до військкомату.

Зазвичай такі сповіщення передають разом із супровідним листом. Цей обов'язок бізнесу жорстко регламентований пунктом 34 Порядку організації та ведення військового обліку, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року.

Нормативний акт вимагає від підприємств, установ та організацій постійно інформувати міські чи районні ТЦК та СП про будь-яких посадових осіб або працівників, які нехтують обліковими правилами, незалежно від їхнього перебування у відпустках.

Новини.LIVE повідомляли, що Міністерство оборони уклало меморандум із рухом "Землячки", для вдосконалення екіпірування для захисниць. Партнерство охоплює польові випробування спеціалізованого комплекту Female Combat Gear Kit та доопрацює лекала і конструктивні елементи жіночої форми з урахуванням анатомічних потреб військовослужбовиць, щоб вона була зручна та практична.

Водночас у профільному комітеті Верховної Ради вкотре спростували чутки про призов українок. У 2026 році обов'язкової мобілізації жінок в Україні не існує, нормативної бази під це не створюють, і будь-які закриті обговорення на цю тему також відсутні. Служба жінок в армії України сьогодні базується винятково на добровільному рекрутингу та підписанні контракту.