Женщина распространяла в менеджере данные о местах работы военных ТЦК — что решил суд

Жительница Полтавщины распространяла информацию о перемещении мобильных групп ТЦК и СП. За содеянное она могла попасть в тюрьму, но суд заменил наказание менее строгим.

Об этом говорится в приговоре, который Лубенский горрайонный суд Полтавской области принял 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с мая по сентябрь прошлого года фигурантка публиковала в публичном Viber-чате данные локаций, где работали военнослужащие ТЦК и СП. Подобные сообщения она распространила по меньшей мере девять раз. Благодаря такому информированию военнообязанные избегали контактов с представителями военкомата.

Решение суда

Обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности и перечислила пять тысяч гривен на нужды ВСУ. Женщину приговорили к пяти годам заключения, но заменили наказание двумя годами испытательного срока. Кроме того, у осужденной конфисковали IPhone 13 PRO MAX, с помощью которого она публиковала данные о работе представителей ТЦК и СП. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

Напомним, на Львовщине вынесли приговор мужчине, который, несмотря на прохождение ВВК и получение повестки, не пришел в военкомат. Нарушитель проведет в тюрьме три года.

Также мы сообщали, что 16 февраля с имущества Юлии Тимошенко частично сняли арест. Соответствующее решение приняла Апелляционная комиссия ВАКС.