Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Женщина в Viber-группе писала о перемещении ТЦК — приговор суда

Женщина в Viber-группе писала о перемещении ТЦК — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 00:33
Женщина распространяла в менеджере данные о местах работы военных ТЦК — что решил суд
Девушка с телефоном в руках. Фото иллюстративное: istock.com

Жительница Полтавщины распространяла информацию о перемещении мобильных групп ТЦК и СП. За содеянное она могла попасть в тюрьму, но суд заменил наказание менее строгим.

Об этом говорится в приговоре, который Лубенский горрайонный суд Полтавской области принял 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с мая по сентябрь прошлого года фигурантка публиковала в публичном Viber-чате данные локаций, где работали военнослужащие ТЦК и СП. Подобные сообщения она распространила по меньшей мере девять раз. Благодаря такому информированию военнообязанные избегали контактов с представителями военкомата.

Решение суда

Обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности и перечислила пять тысяч гривен на нужды ВСУ. Женщину приговорили к пяти годам заключения, но заменили наказание двумя годами испытательного срока. Кроме того, у осужденной конфисковали IPhone 13 PRO MAX, с помощью которого она публиковала данные о работе представителей ТЦК и СП. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

Напомним, на Львовщине вынесли приговор мужчине, который, несмотря на прохождение ВВК и получение повестки, не пришел в военкомат. Нарушитель проведет в тюрьме три года.

Также мы сообщали, что 16 февраля с имущества Юлии Тимошенко частично сняли арест. Соответствующее решение приняла Апелляционная комиссия ВАКС.

суд Viber мобилизация наказание ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации