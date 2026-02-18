Відео
Головна Мобілізація Жінка у Viber-групі писала про переміщення ТЦК — вирок суду

Жінка у Viber-групі писала про переміщення ТЦК — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 00:33
Жінка поширювала в менеджері дані про місця роботи військових ТЦК — що вирішив суд
Дівчина з телефоном у руках. Фото ілюстративне: istock.com

Жителька Полтавщини поширювала інформацію про переміщення мобільних груп ТЦК та СП. За вчинене вона могла потрапити до в'язниці, але суд замінив покарання менш суворим. 

Про це йдеться у вироку, який Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ухвалив 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, у період від травня до вересня минулого року фігурантка публікувала в публічному Viber-чаті дані локацій, де працювали військовослужбовці ТЦК та СП. Подібні повідомлення вона поширила щонайменше дев'ять разів. Завдяки такому інформуванню військовозобов'язані уникали контактів із представниками військкомату. 

Рішення суду 

Обвинувачена уклала із прокурором угоду про визнання винуветості та перерахувала п'ять тисяч гривень на потреби ЗСУ. Жінку засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили покарання двома роками іспитового строку. Крім того, у засудженої конфіскували IPhone 13 PRO MAX, за допомогою якого вона публікувала дані щодо роботи представників ТЦК та СП. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

Нагадаємо, на Львівщині винесли вирок чоловіку, який, попри проходження ВЛК і отримання повістки, не прийшов до військкомату. Порушник проведе у в'язниці три роки.

Також ми повідомляли, що 16 лютого з майна Юлії Тимошенко частково зняли арешт. Відповідне рішення ухвалила Апеляційна комісія ВАКС.

суд Viber мобілізація покарання ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
