Жінка поширювала в менеджері дані про місця роботи військових ТЦК — що вирішив суд

Жителька Полтавщини поширювала інформацію про переміщення мобільних груп ТЦК та СП. За вчинене вона могла потрапити до в'язниці, але суд замінив покарання менш суворим.

Про це йдеться у вироку, який Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ухвалив 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період від травня до вересня минулого року фігурантка публікувала в публічному Viber-чаті дані локацій, де працювали військовослужбовці ТЦК та СП. Подібні повідомлення вона поширила щонайменше дев'ять разів. Завдяки такому інформуванню військовозобов'язані уникали контактів із представниками військкомату.

Рішення суду

Обвинувачена уклала із прокурором угоду про визнання винуветості та перерахувала п'ять тисяч гривень на потреби ЗСУ. Жінку засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили покарання двома роками іспитового строку. Крім того, у засудженої конфіскували IPhone 13 PRO MAX, за допомогою якого вона публікувала дані щодо роботи представників ТЦК та СП. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

