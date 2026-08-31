Кто должен пройти ВЛК в 2026 году и что грозит за неявку

Женщины и лица с ограниченной годностью: кто обязан пройти ВЛК
В 2026 году уклонение от медицинского осмотра автоматически приведет к внесению данных гражданина в базу "Оберіг" для розыска полицией. Наряду с гражданскими лицами, обязательную военно-медицинскую комиссию должны пройти женщины-медики с дипломами, выданными с 2025 года, а также мужчины, которые не обновили отмененный статус «ограниченно годных».
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины, где подчеркнули важность ВЛК.
Что грозит за игнорирование требования пройти ВЛК и кто должен явиться
Обязательное прохождение ВЛК в настоящее время касается сразу нескольких категорий украинцев. Прежде всего это призывники с повестками, добровольцы перед подписанием контракта и действующие военнослужащие после ранений.
Особое внимание государство уделяет мужчинам, которые ранее имели статус «непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время». Если после отмены этого статуса в 2024 году они так и не прошли повторный осмотр, посещение комиссии для них является обязательным, за исключением уже официально признанных лиц с инвалидностью.
Также действуют строгие правила для женщин, получивших медицинское или фармацевтическое образование после 2025 года. В течение 60 дней после автоматического постановки на учет они должны обновить данные, получить документы и пройти ВЛК.
Нужно ли проходить ВЛК при наличии отсрочки или бронирования
В свою очередь, граждане с оформленной отсрочкой или бронированием освобождаются от медосмотра. Они могут проходить комиссию только по собственному желанию или перед заключением контракта.
Какой документ обязателен для ВЛК и кто его выдает
Чтобы попасть на медицинский осмотр, гражданину обязательно требуется направление, которое не следует путать с обычной повесткой для уточнения данных. При этом выдавать этот документ имеют право руководители территориальных центров комплектования, руководители рекрутинговых центров ВСУ и командиры воинских частей.
Однако для гражданских военнообязанных введена упрощенная процедура. Они могут самостоятельно сгенерировать электронное направление в приложении "Резерв". Для этого в разделе "Сервисы" достаточно выбрать опцию "Направление на ВЛК" и отправить запрос, после чего документ появится в личном кабинете. Это избавляет от необходимости лично обращаться в военкомат, но работает только в том случае, если человек планирует пройти комиссию в своём ТЦК.
В свою очередь, действующие военнослужащие могут оформить направление через цифровой рапорт в приложении «Армия+», обязательно приложив медицинское заключение с рекомендацией врача о пересмотре состояния здоровья.
Что грозит за неявку на ВЛК
В 2026 году за неявку на медосмотр без уважительных причин предусмотрена строгая ответственность. Сначала нарушитель получает административный штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен, а его данные мгновенно попадают в базу "Оберіг".
После этого гражданин автоматически получает статус разыскиваемого ТЦК, что дает полиции право на его задержание и может привести к ограничению водительских прав.
Если же лицо систематически игнорирует вызовы, наступает уголовная ответственность, грозящая лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Обжаловать направление можно только в судебном порядке, если документ был выдан с нарушениями, однако это не отменяет самой обязанности пройти комиссию.
Какие основания позволяют не явиться на ВЛК в установленное время
Единственными законными причинами для неявки в установленное время остаются подтвержденная врачом болезнь, делающая передвижение невозможным, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или активные обстрелы.
Как уже сообщали Новини.LIVE, украинки с медицинским или фармацевтическим образованием подлежат обязательному воинскому учету и должны пройти медицинский осмотр. Однако постановка на учет не предусматривает принудительного призыва на службу и не ограничивает право на выезд из Украины, поскольку для них действует общий порядок пересечения госграницы.
В то же время военно-медицинские комиссии иногда безосновательно отказываются признавать граждан негодовыми, ссылаясь на наличие у них работы, или продолжают присваивать уже отмененный статус «ограниченно годового». Адвокаты подчеркнули, что любые устные заверения врачей не защищают от мобилизации или уличных проверок ТЦК.