Хто має пройти ВЛК у 2026 році і що буде за неявку

Військовослужбовці спілкуються з лікарем. Фото: відкриті джерела

У 2026 році ухилення від медогляду автоматично вносить дані громадянина до бази "Оберіг" для розшуку поліцією. Поряд із цивільними, обов'язкову військово-лікарську комісію мають пройти жінки-медики з дипломами від 2025 року та чоловіки, які не оновили скасований статус обмежено придатних.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Міністерство оборони України, де наголосили на важливості ВЛК.

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Що буде за ігнорування вимоги пройти ВЛК та хто мусить прибути

Тотальний обов'язок проходити ВЛК нині стосується одразу кількох категорій українців. Насамперед це призовники з повістками, добровольці перед підписанням контракту та чинні військовослужбовці після поранень.

Окрему увагу держава звертає на чоловіків, які раніше мали статус "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час". Якщо після скасування цього статусу у 2024 році вони так і не пройшли повторний огляд, візит до комісії є для них обов'язковим, за винятком уже офіційно визнаних осіб з інвалідністю.

Також діють жорсткі правила для жінок, які здобули медичну чи фармацевтичну освіту після 2025 року. Протягом 60 днів після автоматичного взяття на облік вони мусять оновити дані, отримати документи та пройти ВЛК.

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Чи треба йти на ВЛК з наявним бронюванням чи відстрочкою

Натомість громадяни з оформленою відстрочкою або бронюванням звільняються від медогляду. Вони можуть проходити комісію лише за власним бажанням або перед укладанням контракту.

Який документ обов'язковий для ВЛК і хто йогот видає

Щоб потрапити на медичний огляд, громадянину обов'язково потрібне направлення, яке не варто плутати зі звичайною повісткою для уточнення даних. Водночас видавати цей документ мають право очільники територіальних центрів комплектування, керівники рекрутингових центрів ЗСУ та командири військових частин.

Але для цивільних військовозобов'язаних запрацювала спрощена процедура. Вони можуть самостійно згенерувати електронне направлення у застосунку "Резерв+". Для цього у розділі "Сервіси" достатньо обрати опцію "Направлення на ВЛК" і надіслати запит, після чого документ з'явиться в особистому кабінеті. Це позбавляє необхідності йти до військкомату особисто, але працює лише тоді, коли людина планує проходити комісію при своєму ТЦК.

Своєю чергою діючі військові можуть оформити направлення через цифровий рапорт у додатку "Армія+", обов'язково додавши медичний висновок із рекомендацією лікаря щодо перегляду стану здоров'я.

Що буде за неявку на ВЛК

У 2026 році за неявку на медогляд без поважних причин передбачена сувора відповідальність. Спочатку порушник отримує адміністративний штраф у розмірі від 17000 до 25500 гривень, а його дані миттєво потрапляють до бази "Оберіг".

Після цього громадянин автоматично отримує статус розшукуваного ТЦК, що дає поліції право на його затримання та може призвести до обмеження водійських прав.

Якщо ж особа систематично ігнорує виклики, настає кримінальна відповідальність, яка загрожує ув'язненням на строк від трьох до п'яти років. Оскаржити направлення можна лише в судовому порядку, якщо документ видали з порушеннями, однак це не скасовує самого обов'язку пройти комісію.

Які підстави дозволяють не з'явитися на ВЛК у визначений час

Єдиними законними причинами не з'явитися вчасно залишаються підтверджена лікарем хвороба, яка унеможливлює пересування, смерть близького родича, стихійне лихо або активні обстріли.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, українки з медичним чи фармацевтичним фахом підлягають обов'язковому військовому обліку та мають пройти медичний огляд. Проте взяття на облік не передбачає примусового призову на службу й не обмежує право на виїзд з України, оскільки для них діє загальний порядок перетину держкордону.

Водночас військово-лікарські комісії іноді безпідставно відмовляються визнавати громадян непридатними, посилаючись на наявність у них роботи, або продовжують призначати вже скасований статус "обмежено придатного". Адвокати підкреслили, що будь-які усні запевнення лікарів не захищають від мобілізації чи вуличних перевірок ТЦК.