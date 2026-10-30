Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Фото: Офис Президента Украины

За выдачу фиктивных медицинских заключений и отправку в армию непригодных людей врачей будут привлекать к ответственности. Вооруженные Силы Украины вводят тотальный мониторинг деятельности ВВК и будут проверять должностных лиц ТЦК на правильность ведения реестров.

Об этом сообщил представитель Главного управления по коммуникациям ВС Украины майор Дмитрий Лиховой журналистам "Суспільне", передает Новини.LIVE.

Реклама

Новые правила проверки диагнозов

Руководство Вооруженных Сил Украины намерено кардинально изменить подходы к проведению медицинских осмотров в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый утвердил приказ, который усиливает надзор за деятельностью военно-медицинских комиссий. Как рассказал в комментарии изданию «Суспильне» представитель Главного управления коммуникаций ВС Украины майор Дмитрий Лиховой, отныне за каждым решением медиков будет осуществляться тщательный мониторинг.

Основной акцент при проверке будет делаться на анализе подозрительных случаев. Речь идет о ситуациях, когда ВВК признает военнообязанного полностью годным, отправляет его в армию, но впоследствии другая комиссия списывает бойца по причине заболеваний, которые никоим образом не связаны с несением службы. Если выяснится, что первоначальный диагноз был поставлен небрежно или фиктивно, конкретные медицинские специалисты и учреждения здравоохранения понесут за это ответственность.

Читайте также:

Контроль за ТЦК и обучение врачей

Также командование хочет обратить внимание на ситуацию с мобилизацией мужчин с хроническими заболеваниями. Практика показывает, что такие болезни часто дают острые рецидивы в первые же месяцы пребывания в армии, поэтому их выявление должно быть максимально точным еще на этапе призыва. Чтобы свести к минимуму количество врачебных ошибок, для членов и председателей ВВК вводятся регулярные учебные курсы, на которых медикам будут преподавать самые современные стандарты диагностики.

Масштабные проверки ждут не только медиков, но и должностных лиц ТЦК и СП. Контролирующие органы будут следить за тем, как именно сотрудники военкоматов оформляют документы, направляют мужчин на обследование и вносят персональные данные в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

По результатам этого постоянного надзора будут инициироваться соответствующие проверки работы комиссий на местах.

"Цель — повысить качество медицинских осмотров военнообязанных, исключить призыв на военную службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут её проходить, а также предотвратить любые проявления коррупции во время мобилизационных мероприятий", — подчеркнул майор.

Новини.LIVE сообщали о том, что подача иска в суд против решения ВВК сама по себе не приостанавливает мобилизацию. Человека могут забрать в часть прямо во время судебных разбирательств. Судьи не проверяют диагнозы и не лечат, поэтому остановить призыв можно только через заявление об обеспечении иска и выявление грубых процедурных ошибок самого ТЦК.

Также военным нельзя идти на операцию в обычную гражданскую больницу без разрешения. Судебная практика, в частности решение в Кировоградской области, доказывает, что справки гражданских врачей ничего не стоят без подписи военного главврача, и командир имеет полное право вернуть бойца в часть.