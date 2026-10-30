Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Фото: Офіс Президента України

За фіктивні медичні висновки та відправку до війська непридатних людей лікарів притягатимуть до відповідальності. Збройні Сили України запроваджують тотальний моніторинг діяльності ВЛК та перевірятимуть посадовців ТЦК на правильність ведення реєстрів.

Про це повідомив представник Головного управління комунікацій ЗС України майор Дмитро Лиховій журналістам "Суспільне", передає Новини.LIVE.

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Нові правила перевірки діагнозів

Керівництво Збройних Сил України кардинально хоче змінити підходи до проведення медичних оглядів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий затвердив наказ, який посилює нагляд за діяльністю військово-лікарських комісій. Як розповів у коментарі виданню "Суспільне" представник Головного управління комунікацій ЗС України майор Дмитро Лиховій, відтепер за кожним рішенням медиків буде здійснюватися ретельний моніторинг.

Головний акцент при перевірці робитимуть на аналізі підозрілих випадків. Йдеться про ситуації, коли ВЛК визнає військовозобов'язаного цілком придатним, відправляє його до війська, але згодом інша комісія списує бійця через хвороби, які жодним чином не пов'язані з несенням служби. Якщо виявиться, що первинний діагноз був недбалим або фіктивним, конкретні медичні фахівці та заклади охорони здоров'я понесуть за це відповідальність.

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Контроль за ТЦК та навчання лікарів

Також командування хоче звернути у вагу щодо ситуації з мобілізацією чоловіків із хронічними недугами. Практика показує, що такі хвороби часто дають гострі рецидиви у перші ж місяці перебування в армії, тому їхнє виявлення має бути максимально точним ще на етапі призову. Щоб мінімізувати кількість лікарських помилок, для членів та голів ВЛК запроваджують регулярні навчальні курси, де медикам викладатимуть найсучасніші стандарти діагностики.

Масштабні перевірки чекають не лише на медиків, а й на посадових осіб ТЦК та СП. Органи контролю стежитимуть за тим, як саме працівники військкоматів формують документи, скеровують чоловіків на обстеження та вносять персональні дані до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

За результатами цього постійного нагляду ініціюватимуться відповідні перевірки роботи комісій на місцях.

"Мета — підвищити якість медичних оглядів військовозобов'язаних, унеможливити призов на військову службу громадян, які за станом здоров'я не можуть її проходити, а також запобігти будь-яким проявам корупції під час мобілізаційних заходів", — наголосив майор.

Новини.LIVE інформували про те, що позов до суду проти рішення ВЛК сам по собі не ставить мобілізацію на паузу. Людину можуть забрати до частини просто під час судових розглядів. Судді не перевіряють діагнози й не лікують, тому зупинити призов можна тільки через заяву про забезпечення позову та пошук грубих процедурних помилок самого ТЦК.

Також військовим не можна іти на операцію до звичайної цивільної лікарні без дозволу. Судова практика, зокрема рішення на Кіровоградщині, доводить, що довідки цивільних лікарів нічого не варті без підпису військового начмеда, і командир має повне право повернути бійця в частину.