Жилищный ваучер для ветеранов: когда собственное жилье станет препятствием

Ветераны войны. Фото: КОВА

Украинские военнослужащие, а также ветераны войны, могут получить определенные льготы от государства. Часть льгот касается улучшения жилищных условий. Однако для получения жилищного ваучера необходимо соблюдение ряда ключевых условий.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

Льготы для военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на ряд льгот. Эти льготы гарантируются государством или, в некоторых случаях, органами местного самоуправления.

Льготы могут касаться, в частности, и вопросов недвижимости. Так, военнослужащие имеют право на ипотечные кредиты на льготных условиях.

К юристам обратился гражданин, отец которого является ветераном войны. Мужчина подчеркнул, что отец был демобилизован по состоянию здоровья и получил вторую группу инвалидности.

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Возможность получения жилищного ваучера

Гражданин поинтересовался, имеет ли в такой ситуации ветеран войны право на такую льготу, как жилищный ваучер. Мужчина подчеркнул, что отец не является внутренне перемещенным лицом, к тому же имеет жилье (квартиру).

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что определенные льготы возможны, но это точно не жилищный ваучер. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "При наличии квартиры площадью 45 квадратных метров и без статуса ВПЛ Ваш отец не имеет права на жилищный ваучер в размере 2 млн грн согласно постановлению КМУ №1176".

Дерій объяснил, можно ли получить денежную компенсацию: "Что касается права на денежную компенсацию согласно постановлению КМУ №719, то на нее можно будет рассчитывать, но после того, как отца поставят на квартирный учет". Но, добавил юрист, это также дело непростое: "Если отец продаст квартиру, то на квартирный учет его смогут поставить только через 5 лет, ведь, согласно пункту 17 постановления №470, граждане, искусственно ухудшившие жилищные условия путем обмена занимаемого жилого помещения, его порчи или разрушения, отчуждения пригодного и достаточного по размеру для проживания жилого дома (части дома), квартиры, а также граждане, у которых потребность в улучшении жилищных условий возникла вследствие изъятия жилого помещения, используемого для получения нетрудовых доходов, не принимаются на квартирный учет в течение пяти лет с момента ухудшения жилищных условий".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто из военных может получить жилье от государства в 2026 году.

Предоставление жилья осуществляется исключительно в порядке очереди, которая движется медленно, поэтому закон выделяет приоритетные категории. "Внеочередниками" остаются УБД, получившие ранения или увечья при выполнении задач, и многодетные семьи военных.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, на какие льготы могут рассчитывать военные в 2026 году.

Покупка дома для военнослужащих в 2026 году стала значительно доступнее благодаря государственным программам. После лет службы и постоянных переездов собственное жилье становится не только мечтой, но и реальной целью. Государство предлагает сразу несколько механизмов поддержки: от дешевых кредитов до прямых выплат.