Житловий ваучер для ветеранів: коли своє житло стане перешкодою

Ветерани війни. Фото: КОВА

Українські військові, а також ветерани війни, можуть отримати певні пільги від держави. Частина пільг стосується покращення житлових умов. Але для отримання житлового ваучера потрібне дотримання низки ключових умов.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Пільги для військових

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на низку пільг. Ці пільги гарантуються державою, або, у деяких випадках, органами місцевого самоврядування.

Пільги можуть стосуватися, зокрема, і питань нерухомості. Так, військовослужбовці мають право на іпотечні кредити на пільгових умовах.

До юристів звернувся громадянин, батько якого є ветераном війни. Чоловік наголосив, що батько був демобілізований за станом здоров’я і отримав другу групу інвалідності.

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Можливість отримання житлового ваучера

Громадянин поцікавився, чи має у такій ситуації ветеран війни право на таку пільгу, як житловий ваучер. Чоловік наголосив, що батько не є внутрішньо переміщеною особою, до того ж має житло (квартиру).

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що певні пільги можливі, але це точно не житловий ваучер. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "За наявності квартири в 45 квадратні метри та без статусу ВПО Ваш батько не має права на житловий ваучер у розмірі 2 млн грн за постановою КМУ №1176".

Дерій пояснив, чи можна отримати грошову компенсацію: "Щодо права на грошову компенсацію за постановою КМУ №719, то на неї можна буде розраховувати, але після того як батька поставлять на квартирний облік". Та, додав юрист, це також справа непроста: "Якщо батько продасть квартиру, то на квартирний облік його зможуть поставити лише через 5 років, адже, відповідно до пункту 17 постанови №470, громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), квартири, а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів не беруться на квартирний облік протягом п'яти років з моменту погіршення житлових умов".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто з військових може отримати житло від держави у 2026 році.

Надання житла здійснюється виключно в порядку черги, яка рухається повільно, тому закон виділяє пріоритетні категорії. "Позачерговиками" залишаються УБД, які отримали поранення або каліцтво під час виконання завдань та багатодітні сім’ї військових.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, на які пільги можуть розраховувати військові у 2026 році.

Купівля будинку для військовослужбовців у 2026 році стала значно доступнішою завдяки державним програмам. Після років служби та постійних переїздів власне житло стає не лише мрією, а й реальною ціллю. Держава пропонує одразу кілька механізмів підтримки: від дешевих кредитів до прямих виплат.