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Главная Мобилизация Женщина пыталась вывезти своего мужа за рубеж — что решил суд

Женщина пыталась вывезти своего мужа за рубеж — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 01:03
Женщина пыталась вывезти своего мужа из Украины — какое наказание избрал для нее суд
Пограничник. Фото: ГПСУ

Жительница Волынской области помогала своему мужу сбежать из Украины. Попытка побега оказалась неудачной.

Об этом говорится в приговоре, который Владимирский городской суд Волынской области вынес 2 июля.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка, которая работает маркетологом, приобрела фальшивые документы, чтобы изображать из себя человека со II группой инвалидности. В сопровождении мужа она 14 марта текущего года пыталась пересечь границу в пункте пропуска "Устилуг", но обоих путешественников задержали.

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Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину, раскаялась и попросила, чтобы ее не наказывали слишком строго. Женщине назначили наказание в виде трех лет заключения, но заменили его годом испытательного срока.

Напомним, в Одессе мужчина в онлайн-чате информировал о местонахождении военнослужащих. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что во Львове чиновник попался на взятке. Нарушителя оштрафовали, но освободили от отбывания наказания.

суд Волынская область мобилизация выезд за границу судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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