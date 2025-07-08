Женщина пыталась вывезти своего мужа из Украины — какое наказание избрал для нее суд

Женщина пыталась вывезти своего мужа за рубеж — что решил суд
Жительница Волынской области помогала своему мужу сбежать из Украины. Попытка побега оказалась неудачной.
Об этом говорится в приговоре, который Владимирский городской суд Волынской области вынес 2 июля.
Детали дела
Согласно судебным материалам, фигурантка, которая работает маркетологом, приобрела фальшивые документы, чтобы изображать из себя человека со II группой инвалидности. В сопровождении мужа она 14 марта текущего года пыталась пересечь границу в пункте пропуска "Устилуг", но обоих путешественников задержали.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину, раскаялась и попросила, чтобы ее не наказывали слишком строго. Женщине назначили наказание в виде трех лет заключения, но заменили его годом испытательного срока.
Напомним, в Одессе мужчина в онлайн-чате информировал о местонахождении военнослужащих. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.
Также мы сообщали, что во Львове чиновник попался на взятке. Нарушителя оштрафовали, но освободили от отбывания наказания.
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