Женщина пыталась вывезти своего мужа из Украины — какое наказание избрал для нее суд

Пограничник. Фото: ГПСУ

Жительница Волынской области помогала своему мужу сбежать из Украины. Попытка побега оказалась неудачной.



Об этом говорится в приговоре, который Владимирский городской суд Волынской области вынес 2 июля.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка, которая работает маркетологом, приобрела фальшивые документы, чтобы изображать из себя человека со II группой инвалидности. В сопровождении мужа она 14 марта текущего года пыталась пересечь границу в пункте пропуска "Устилуг", но обоих путешественников задержали.

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Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину, раскаялась и попросила, чтобы ее не наказывали слишком строго. Женщине назначили наказание в виде трех лет заключения, но заменили его годом испытательного срока.

Напомним, в Одессе мужчина в онлайн-чате информировал о местонахождении военнослужащих. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что во Львове чиновник попался на взятке. Нарушителя оштрафовали, но освободили от отбывания наказания.