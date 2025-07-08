Жінка намагалася вивезти свого чоловіка з України — яке покарання обрав для неї суд

Прикордонник. Фото: ДПСУ

Жителька Волинської області допомагала своєму чоловіку втекти з України. Спроба втечі виявилася невдалою.



Про це йдеться у вироку, який Володимирський міський суд Волинської області ухвалив 2 липня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка, яка працює маркетологом, придбала фальшиві документи, аби вдавати із себе людину з II групою інвалідності. У супроводі чоловіка вона 14 березня поточного року намагалася перетнути кордон у пункті пропуску "Устилуг", але обох мандрівників затримали.

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Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину, розкаялася та попросила, що її не карали надто суворо. Жінці призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення, але замінили його роком іспитового терміну.

Нагадаємо, в Одесі чоловік в онлайн-чаті інформував про місцеперебування військовослужбовців. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.



Також ми повідомляли, що у Львові посадовець спіймався на хабарі. Порушника оштрафували, але звільнили від відбування покарання.