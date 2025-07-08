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Головна Мобілізація Жінка намагалася вивезти свого чоловіка за рубіж — що вирішив суд

Жінка намагалася вивезти свого чоловіка за рубіж — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 01:03
Жінка намагалася вивезти свого чоловіка з України — яке покарання обрав для неї суд
Прикордонник. Фото: ДПСУ

Жителька Волинської області допомагала своєму чоловіку втекти з України. Спроба втечі виявилася невдалою.

Про це йдеться у вироку, який Володимирський міський суд Волинської області ухвалив 2 липня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка, яка працює маркетологом, придбала фальшиві документи, аби вдавати із себе людину з II групою інвалідності. У супроводі чоловіка вона 14 березня поточного року намагалася перетнути кордон у пункті пропуску "Устилуг", але обох мандрівників затримали.

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Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину, розкаялася та попросила, що її не карали надто суворо. Жінці призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення, але замінили його роком іспитового терміну.

Нагадаємо, в Одесі чоловік в онлайн-чаті інформував про місцеперебування військовослужбовців. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Львові посадовець спіймався на хабарі. Порушника оштрафували, але звільнили від відбування покарання.

суд Волинська область мобілізація виїзд за кордон судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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