Как суд наказал жительницу Волыни за распространение информации о пребывании работников ТЦК и СП

Здание Луцкого горрайонного суда Волынской области. Фото: konkurent.ua

Жительница Волынской области препятствовала законной деятельности украинских военнослужащих. Фигурантка в мессенджере распространяла информацию о пребывании представителей ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре, который Луцкий горрайонный суд Волынской области вынес в среду, 12 февраля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, обвиняемая, которая является уроженкой Смоленской области РФ, однако имеет гражданство Украины, стремясь "помочь" односельчанам и жителям Владимирского района уклониться от мобилизации, решила помешать деятельности работников ТЦК и СП. Будучи администратором тематической группы "Колядники" с 1 622 подписчиками в мессенджере Viber, фигурантка публиковала там сообщения о местонахождении военнослужащих и проведении ими мобилизационных мероприятий.

Решение суда

Обвиняемая раскаялась и заключила с прокурором соглашение о признании виновности. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы, однако заменили это наказание годом испытательного срока.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Житомирской области мужчина приобрел и незаконно хранил боеприпасы. Нарушителю назначили наказание в виде года испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Харькове вынесли приговор мужчине, который распространял информацию о дислокации украинских военных и выражал восхищение российскими солдатами. Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.