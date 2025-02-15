Як суд покарав жительку Волині за поширення інформації про перебування працівників ТЦК та СП

Будівля Луцького міськрайонного суду Волинської області. Фото: konkurent.ua

Жителька Волинської області перешкоджала законній діяльності українських військовослужбовців. Фігурантка в месенджері поширювала інформацію про перебування представників ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку, який Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив у середу, 12 лютого.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, обвинувачена, яка є уродженкою Смоленської області РФ, однак має громадянство України, прагнучи "допомогти" односельцям і мешканцям Володимирського району ухилитися від мобілізації, вирішила перешкодити діяльності працівників ТЦК та СП. Будучи адміністратором тематичною групи "Колядники" із 1 622 підписниками в месенджері Viber, фігурантка публікувала там повідомлення про місцеперебування військовослужбовців та проведення ними мобілізаційних заходів.

Рішення суду

Обвинувачена розкаялася й уклала із прокурором угоду про визнання винуватості. Її засудили до п'яти років позбавлення волі, однак замінили це покарання роком іспитового строку.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік придбав і незаконно зберігав боєприпаси. Порушнику призначили покарання у вигляді року іспитового строку.

Також ми повідомляли, що в Харкові винесли вирок чоловіку, який поширював інформацію про дислокацію українських військових і висловлював захоплення російськими солдатами. Його засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі.