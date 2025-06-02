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Женщина вышла замуж, чтоб мужчина уехал из Украины — решение суда

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Дата публикации 2 июня 2025 01:03
Женщина с инвалидностью заключила фиктивный брак с военнообязанным — как ее наказал суд
Здание Старосамборского районного суда Львовской области. Фото: sb.lv.court.gov.ua

Во Львовской области вынесли приговор жительнице Ивано-Франковщины. Фигурантка, которая имеет вторую группу инвалидности, помогала военнообязанному сбежать за границу.

Об этом говорится в приговоре, который Старосамборский районный суд Львовской области вынес 26 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, подсудимая, которая имеет редкое генетическое заболевание, заключила с военнообязанным мужчиной фиктивный брак, чтобы тот мог выехать за границу.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. За незаконную переправку людей через государственную границу Украины ее оштрафовали на 51 тысячу гривен.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одесской области военный украл ноутбук. За это его приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали о приговоре военнослужащему, который выдавал себя за работника ТЦК. Таким образом фигурант выманил у одной женщины 118 тысяч гривен.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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