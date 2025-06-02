Жінка з інвалідністю уклала фіктивний шлюб із військовозобов'язаним — як її покарав суд

Будівля Старосамбірського районного суду Львівської області. Фото: sb.lv.court.gov.ua

У Старому Самборі Львівської області винесли вирок жительці Івано-Франківської області. Фігурантка, яка має другу групу інвалідності, допомагала військовозобов'язаному втекти за кордон.

Про це йдеться у вироку, який Старосамбірський районний суд Львівської області виніс 26 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, підсудна, яка має рідкісне генетичне захворювання, уклала з військовозобов'язаним чоловіком фіктивний шлюб, аби той міг виїхати за кордон.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину. За незаконне переправлення людей через державний кордон України її оштрафували на 51 тисячу гривень.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Одеській області військовий украв ноутбук. За це його засудили до іспитового строку.

Також ми повідомляли про вирок військовослужбовцю, який видав себе за працівника ТЦК. Таким чином фігурант виманив в однієї жінки 118 тисяч гривень.