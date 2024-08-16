Мобилизация женщин – женщины с военной кафедрой – выезд таких женщин из Украины

Студентки и студенты военной кафедры. Фото: uzhnu.edu.ua

Военнообязанные женщины, в отличие от военнообязанных мужчин, имеют больше прав в нынешней ситуации всеобщей мобилизации в Украине. В частности, они могут выезжать за пределы Украины даже в ситуации, когда учились на военной кафедре и получили соответствующую военно-учетную специальность.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения, которому в этот период запрещен выезд за пределы страны.

Мобилизация касается не только всех мужчин от 18 до 60 лет, но и военнообязанных женщин.

Выезд за границу женщин после военной кафедры

Впрочем, мобилизационный процесс женщин отличается от того, что касается военнообязанных мужчин.

В частности, объяснил Юрий Айвазян, женщины, обучавшиеся на военной кафедре, имеют право беспрепятственно уезжать за пределы Украины даже в нынешних условиях.