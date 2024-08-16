Мобілізація жінок - жінки з воєнною кафедрою - виїзд таких жінок з України

Студентки та студенти воєнної кафедри. Фото: uzhnu.edu.ua

Військовозобов’язані жінки, на відміну від військовозобов’язаних чоловіків, мають більше прав у нинішній ситуації загальної мобілізації в Україні. Зокрема, вони можуть виїжджати за межі України навіть у ситуації, коли навчалися на воєнній кафедрі та отримали відповідну військово-облікову спеціальність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація чоловіків та жінок

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення, якому в цей період заборонений виїзд за межі країни.

Мобілізація стосується не тільки усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, а і військовозобов’язаних жінок.

Виїзд за кордон жінок після воєнної кафедри

Втім, мобілізаційний процес жінок відрізняється від того, який стосується військовозобов’язаних чоловіків.

Зокрема, пояснив Юрій Айвазян, жінки, які навчалися на воєнній кафедрі, мають право безперешкодно виїжджати за межі України навіть у нинішніх умовах.