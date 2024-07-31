Дополнительный отпуск для женщины-воина – когда он предоставляется

Женщина-военная ВСУ. Фото: Telegram-канал Сергея Наева

У женщин, которые служат в составе Вооруженных сил Украины, есть определенные льготы. Так, при наличии несовершеннолетних детей они могут получить дополнительный отпуск сроком 10 суток.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть украинских женщин вместе с мужчинами сейчас находится в рядах Вооруженных сил Украины и сдерживает российских агрессоров на Востоке и Юге.

Военнослужащие служат в таких же условиях, как и коллеги-мужчины — но все же имеют определенные льготы.

Льгота для женщин в ВСУ

Так, женщины, служащие в армии, имеют право на дополнительный отпуск при наличии у них несовершеннолетних детей.

"Такое право на дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам Вы имеете", — подчеркнул Юрий Айвазян, отвечая на вопросы женщины-военнослужащей.

Он добавил, что для того чтобы получить этот отпуск, нужно обратиться с рапортом к командиру своей части.

Напомним, что украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет.

Добавим, что в Украине наибольшее количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных — гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.