Дополнительный отпуск для женщины-воина – когда он предоставляется

У женщин в ВСУ есть дополнительный отпуск — что об этом известно
У женщин, которые служат в составе Вооруженных сил Украины, есть определенные льготы. Так, при наличии несовершеннолетних детей они могут получить дополнительный отпуск сроком 10 суток.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Женщины в украинской армии
Часть украинских женщин вместе с мужчинами сейчас находится в рядах Вооруженных сил Украины и сдерживает российских агрессоров на Востоке и Юге.
Военнослужащие служат в таких же условиях, как и коллеги-мужчины — но все же имеют определенные льготы.
Льгота для женщин в ВСУ
Так, женщины, служащие в армии, имеют право на дополнительный отпуск при наличии у них несовершеннолетних детей.
"Такое право на дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам Вы имеете", — подчеркнул Юрий Айвазян, отвечая на вопросы женщины-военнослужащей.
Он добавил, что для того чтобы получить этот отпуск, нужно обратиться с рапортом к командиру своей части.
Напомним, что украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет.
Добавим, что в Украине наибольшее количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.
В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных — гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.
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