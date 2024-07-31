Додаткова відпустка для жінки-воїна - коли вона надається

Жінка-військова ЗСУ. Фото: Telegram-канал Сергія Наєва

Жінки, які служать у складі Збройних сил України, мають певні пільги. Так, за наявності неповнолітніх дітей, вони можуть отримати додаткову відпустку терміном 10 діб.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Частина українських жінок разом із чоловіками зараз перебуває у лавах Збройних силах України і стримує російських агресорів на Сході та Півдні.

Військовослужбовиці служать у таких же умовах, як і колеги-чоловіки – та все ж мають певні пільги.

Пільга для жінок у ЗСУ

Так, жінки, які служать в армії, мають право на додаткову відпустку за наявності у них неповнолітніх дітей.

"Таке право на додаткову відпустку за сімейними обставинами Ви маєте", — підкреслив Юрій Айвазян, відповідаючи на питання жінки-військовослужбовиці.

Він додав, що для того, аби отримати цю відпустку, треба звернутися з рапортом до командира своєї частини.

Нагадаємо, що українські жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають обов’язково стати на військовий облік.

Додамо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.