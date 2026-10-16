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Главная Мобилизация Жёны военнослужащих могут брать отпуск вне графика

Жёны военнослужащих могут брать отпуск вне графика

Ua ru
16 октября 2026 04:45
Жёны военнослужащих могут самостоятельно выбирать время ежегодного отпуска
Женщина с военнослужащим. Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters

Жены военнослужащих имеют право брать ежегодный отпуск в удобное для себя время. Также они могут согласовать отпуск с периодом отдыха мужа-военнослужащего. Для этого необходимо подать заявление и подтвердить, что муж проходит военную службу.

Об этом 15 октября сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как супруге военнослужащего оформить отпуск

Согласно десятой статье закона Украины "Об отпусках", жены военнослужащих могут брать отпуск, даже если в компании уже четко утвержден график отдыха сотрудников.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо:

  • написать работодателю заявление и указать желаемые даты отпуска;
  • приложить документ, подтверждающий, что муж проходит военную службу;
  • если отпуск будет совпадать с отпуском мужа, указать это в заявлении.

"Это правило касается именно ежегодных отпусков. Другие виды (например, за свой счет или учебные) регулируются другими нормами", — добавили в Волынском областном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Сумской ТЦК и СП сообщал, что для службы в армии артистам и музыкантам не нужно отказываться от своей профессии. В коммуникационных подразделениях нужны фотографы, сценаристы, монтажеры. В армии можно снимать документальные фильмы или вести страницы в социальных сетях.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что тех, чью службу приостановили из-за СОЧ или дезертирства, не имеют права отправлять на боевые задания. Отправка таких военнослужащих на передовую является нарушением. Полноценно выполнять служебные обязанности могут только те, кого восстановили в должности.

отдых отпуск армия военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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