Дружини військових можуть самі обирати час щорічної відпустки

Дружини військових можуть брати відпустку поза графіком
Дружини військовослужбовців мають право брати щорічну відпустку у зручний для себе час. Також вони можуть узгодити відпустку з періодом відпочинку чоловіка-військового. Для цього потрібно подати заяву та підтвердити, що чоловік проходить військову службу.
Про це 15 жовтня повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.
Як дружині військового оформити відпустку
Згідно з десятою статтею закону України "Про відпустки", дружини військових можуть брати відпустку, навіть якщо у компанії вже чітко затвердили графік відпочинку працівників.
Щоб скористатися цією можливістю, потрібно:
- написати роботодавцю заяву та зазначити бажані дати відпустки;
- додати документ, який підтверджує, що чоловік проходить військову службу;
- якщо відпочинок буде одночасним із відпусткою чоловіка, зазначити це в заяві.
"Це правило стосується саме щорічних відпусток. Інші види (наприклад, за свій рахунок чи навчальні) регулюються за іншими нормами", — додали у Волинському обласному ТЦК та СП.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Сумський ТЦК та СП повідомляв, що для служби в армії артистам і музикантам не треба відмовлятися від фаху. У комунікаційних підрозділах потрібні фотографи, сценаристи, монтажери. У війську можна створювати документальні фільми або вести сторінки в соціальних мережах.
Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що тих, чию службу призупинили через СЗЧ або дезертирство, не мають права відправляти на бойові завдання. Відправлення таких воїнів на передову є порушення. Повноцінно виконувати службові обов'язки можуть лише ті, кого поновили на посаді.