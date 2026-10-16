Дружини військових можуть самі обирати час щорічної відпустки

Жінка з військовослужбовцем. Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters

Дружини військовослужбовців мають право брати щорічну відпустку у зручний для себе час. Також вони можуть узгодити відпустку з періодом відпочинку чоловіка-військового. Для цього потрібно подати заяву та підтвердити, що чоловік проходить військову службу.

Про це 15 жовтня повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як дружині військового оформити відпустку

Згідно з десятою статтею закону України "Про відпустки", дружини військових можуть брати відпустку, навіть якщо у компанії вже чітко затвердили графік відпочинку працівників.

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно:

написати роботодавцю заяву та зазначити бажані дати відпустки;

додати документ, який підтверджує, що чоловік проходить військову службу;

якщо відпочинок буде одночасним із відпусткою чоловіка, зазначити це в заяві.

"Це правило стосується саме щорічних відпусток. Інші види (наприклад, за свій рахунок чи навчальні) регулюються за іншими нормами", — додали у Волинському обласному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Сумський ТЦК та СП повідомляв, що для служби в армії артистам і музикантам не треба відмовлятися від фаху. У комунікаційних підрозділах потрібні фотографи, сценаристи, монтажери. У війську можна створювати документальні фільми або вести сторінки в соціальних мережах.

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