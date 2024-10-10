Какое наказание суд избрал для мужчины, который дважды уклонился от мобилизации и совершал домашнее насилие

Здание Черниговского апелляционного суда. Фото: cna.court.gov.ua

Житель Чернигова дважды уклонился от мобилизации. Также он систематически совершал домашнее насилие. Мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Черниговский апелляционный суд вынес 24 мая текущего года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в феврале 2024 года фигуранта уже судили за уклонение от мобилизации. Тогда суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и назначил ему испытательный срок вместо реального заключения. После получения первого приговора нарушитель в ТЦК так и не явился, поэтому прокуроры обратились в апелляционный суд.

Решение суда

В суде прокурор отметила, что действия нарушителя свидетельствуют об отсутствии у него искреннего раскаяния, которое первый суд признал смягчающим наказание обстоятельством. Также подсудимый систематически совершал домашнее насилие, не работает, неоднократно привлекался к административной ответственности и злоупотребляет алкогольными напитками.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры, назначив фигуранту три года лишения свободы. Приговор вступил в силу со дня провозглашения, однако в течение трех месяцев его можно было обжаловать в кассационном порядке.

Напомним, жителя Бахмута Донецкой области приговорили к пожизненному заключению. Мужчина передавал работнику ФСБ данные о расположении личного состава и техники ВСУ.

Также мы сообщали, что в Херсоне 11 лет за решеткой проведет женщина, которая подписалась на Telegram-канал депутата Госдумы РФ и распространяла там комментарии с информацией о местонахождении ВСУ. В суде нарушительница заявила, что не считает россиян оккупантами, не признает себя виновной и не жалеет о содеянном.