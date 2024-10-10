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Житель Чернігова двічі ухилився від мобілізації — як його покарав суд

10 жовтня 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Яке покарання суд обрав для чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації та вчиняв домашнє насильство
Будівля Чернігівського апеляційного суду. Фото: cna.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Житель Чернігова двічі ухилився від мобілізації. Також він систематично вчиняв домашнє насильство. Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Чернігівський апеляційний суд ухвалив 24 травня поточного року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у лютому 2024 року фігуранта вже судили за ухилення від мобілізації. Тоді суд врахував щире каяття обвинуваченого та призначив йому випробувальний термін замість реального ув'язнення. Після отримання першого вироку порушник до ТЦК так і не з'явився, тому прокурори звернулися до апеляційного суду.

Рішення суду

У суді прокурор зазначила, що дії порушника свідчать про відсутність у нього щирого каяття, яке перший суд визнав обставиною, що пом'якшує покарання. Також підсудний систематично вчиняв домашнє насильство, не працює, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності та зловживає алкогольними напоями.

Апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури, призначивши фігуранту три роки позбавлення волі. Вирок набув чинності від дня проголошення, однак упродовж трьох місяців його можна було оскаржити в касаційному порядку.

Нагадаємо, жителя Бахмута Донецької області засудили до довічного ув'язнення. Чоловік передавав працівнику ФСБ дані про розташування особового складу та техніки ЗСУ.

Також ми повідомляли, що в Херсоні 11 років за ґратами проведе жінка, яка підписалася на Telegram-канал депутата Держдуми РФ і поширювала там коментарі з інформацією про місцеперебування ЗСУ. У суді порушниця заявила, що не вважає росіян окупантами, не визнає себе винною та не шкодує про вчинене.

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