Как суд наказал мужчину из Одесской области, который сообщал о местах выдачи повесток

Здание Приморского районного суда города Одессы. Фото: pm.od.court.gov.ua

Уроженец села Бурлачья Балка Одесской области распространил в мессенджере информацию о блокпостах ТЦК и полицейских. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Приморский районный суд города Одессы вынес во вторник, 14 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с мая по август 2024 года фигурант распространил в мессенджере What's App в частной группе "МГББ Х", которой пользуются сотрудники охраны общественного порядка и государственной границы "Патруль Общественной безопасности" и общественной организации "Мой дом Бурлачья Балка" сообщения о датах и местах проведения военнослужащими ТЦК и СП мероприятий по оповещению.

"В условиях особого периода факт разглашения указанных сведений делает невозможным выполнение в полном объеме поставленных сотрудниками районных ТЦК и СП задач", — говорится в приговоре.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и попросил не наказывать его лишением свободы. По словам мужчины, он не понимал, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность, иначе бы не делал этого.

Суд признал нарушителя виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (часть первая статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины). За совершенное он должен был провести в тюрьме пять лет, однако наказание заменили двумя годами испытательного срока. В течение этого периода осужденный должен периодически регистрироваться в уполномоченном органе по вопросам пробации, сообщать об изменении своего места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Напомним, в Харькове вынесли приговор руководителю предприятия, которое после начала полномасштабного вторжения не прекратило сотрудничество с Россией. За содеянное фигуранта приговорили к трем годам заключения с двумя годами испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области мужчина обжаловал в суде штраф от ТЦК и СП. Административное наказание ему назначили за неявку по повестке. На самом же деле военнообязанный не получил этот документ, потому что его прислали по неправильному адресу.