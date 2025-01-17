Як суд покарав чоловіка з Одеської області, який повідомляв про місця видачі повісток

Будівля Приморського районного суду міста Одеси. Фото: pm.od.court.gov.ua

Уродженець села Бурлача Балка Одеської області поширив у месенджері інформацію про блокпости ТЦК і поліцейських. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Приморський районний суд міста Одеси ухвалив у вівторок, 14 січня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період від травня по серпень 2024 року фігурант поширив у месенджері What's App у приватній групі "МДББ Х", якою користуються співробітники охорони громадського порядку і державного кордону "Патруль Громадської безпеки" та громадської організації "Мій дім Бурлача Балка" повідомлення про дати й місця проведення військовослужбовцями ТЦК та СП заходів з оповіщення.

"В умовах особливого періоду факт розголошення зазначених відомостей унеможливлює виконання в повному обсязі поставлених співробітниками районних ТЦК та СП завдань", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та попросив не карати його позбавленням волі. За словами чоловіка, він не розумів, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, інакше б не робив цього.

Суд визнав порушника винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (частина перша статті 114-1 Кримінального кодексу України). За вчинене він мав провести у в'язниці п'ять років, однак покарання замінили двома роками іспитового строку. Упродовж цього періоду засуджений має періодично реєструватися в уповноваженому органі з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок керівнику підприємства, яке після початку повномасштабного вторгнення не припинило співпрацю з Росією. За вчинене фігуранта засудили до трьох років ув'язнення із двома роками іспитового строку.

Також ми повідомляли, що у Хмельницькій області чоловік оскаржив у суді штраф від ТЦК та СП. Адміністративне покарання йому призначили за неявку за повісткою. Насправді ж військовозобов'язаний не отримав цей документ, тому що його надіслали за неправильною адресою.