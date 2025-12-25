Видео
Житель Сумщины назвал работников ТЦК уклонистами — что решил суд

Житель Сумщины назвал работников ТЦК уклонистами — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 01:03
Мужчина информировал о пребывании работников ТЦК и СП — как его наказал суд
Военнообязанный с работниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

Житель села Алексино Ахтырского района Сумщины информировал о местонахождении работников ТЦК и СП. Представителей военкомата он называл уклонистами, а полицейских синими.

Об этом говорится в приговоре, который Тростянецкий районный суд Сумской области вынес 2 декабря.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант разместил в чат-боте "Сумы и Область погода" в Telegram сообщение "Тростянец — выезды на села перекрыты уклонистами и синими", "Тростянец — въезд из Ахтырки стоят". Таким образом он сообщил, где военнослужащие ТЦК и СП осуществляют мобилизационные мероприятия.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к пяти годам заключения, но заменили реальный срок годом испытательного. Кроме того, у мужчины конфисковали смартфон OKKO: именно с этого устройства он распространял данные о ТЦК и СП.

суд правосудие мобилизация наказание ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
