Україна
Житель Сумщини назвав працівників ТЦК ухилянтами — що вирішив суд

Житель Сумщини назвав працівників ТЦК ухилянтами — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 01:03
Чоловік інформував про перебування працівників ТЦК та СП — як його покарав суд
Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

Житель села Олексине Охтирського району Сумщини інформував про місцеперебування працівників ТЦК та СП. Представників військкомату він називав ухилянтами, а поліцейських синіми.

Про це йдеться у вироку, який Тростянецький районний суд Сумської області ухвалив 2 грудня.



Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, фігурант розмістив у чат-боті "Сумы и Область погода" в Telegram повідомлення "Тростянець — виїзди на села перекриті ухилянтами та синіми", "Тростянець — в'їзд з Охтирки стоять". Таким чином він повідомив, де військовослужбовці ТЦК та СП здійснюють мобілізаційні заходи.

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину й розкаявся. Його засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового. Крім того, у чоловіка конфіскували смартфон OKKO: саме з цього пристрою він поширював дані про ТЦК та СП.

Нагадаємо, солдат відмовився чергувати на Куп'янському напрямку. Суд призначив йому два роки службового обмеження.

Також ми повідомляли, що в Харкові слюсар виправдовував російську агресію. Упродовж трьох років він перебуватиме на іспитовому терміні.

суд правосуддя мобілізація покарання ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
