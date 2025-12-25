Чоловік інформував про перебування працівників ТЦК та СП — як його покарав суд

Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

Житель села Олексине Охтирського району Сумщини інформував про місцеперебування працівників ТЦК та СП. Представників військкомату він називав ухилянтами, а поліцейських синіми.

Про це йдеться у вироку, який Тростянецький районний суд Сумської області ухвалив 2 грудня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант розмістив у чат-боті "Сумы и Область погода" в Telegram повідомлення "Тростянець — виїзди на села перекриті ухилянтами та синіми", "Тростянець — в'їзд з Охтирки стоять". Таким чином він повідомив, де військовослужбовці ТЦК та СП здійснюють мобілізаційні заходи.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину й розкаявся. Його засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового. Крім того, у чоловіка конфіскували смартфон OKKO: саме з цього пристрою він поширював дані про ТЦК та СП.

