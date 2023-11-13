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Житель Волыни отказался от мобилизации, потому что воспитывает детей, пока жена за границей

13 ноября 2023 20:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Житель Волыни отказался от мобилизации, потому что воспитывает детей, пока жена за границей
Мобилизация мужчин в Украине. Фото: Вечерний Киев
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Любомле на Волыни мужчину осудили из-за уклонения от мобилизации. Свой поступок он объяснил тем, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, а жена уехала за границу и не планирует возвращаться.

Об этом пишут Волынские новости.

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На Волыни мужчина отказался от мобилизации, потому что сам воспитывает детей

Известно, что в июне мужчина получил повестку о необходимости прибыть в отдел ТЦК и СП для прохождения службы в ВСУ, однако не появился на месте сбора в определенную дату и время.

Во время суда он полностью признал свою вину и рассказал, что отказался от военной службы, потому что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.

По его словам, жена уехала за границу и не планирует возвращаться домой, а конкретное место ее пребывания ему неизвестно. Поэтому содержание детей лежит только на нем. Также родители мужа уже пенсионеру, а у матери инвалидность ІІІ группы.

Сначала суд признал мужчину виновным и лишил свободы на три года и шесть месяцев, но заменил наказание на два года испытательного срока.

Напомним, что Львовская прокуратура приговорила харьковчанина к трем годам лишения свободы. ВВК признала мужчину годным к военной службе, но он не явился на всеобщую мобилизацию.

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