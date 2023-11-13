Житель Волині відмовився від мобілізації, бо виховує дітей, поки жінка за кордоном

Мобілізація чоловіків в Україні. Фото: Вечірній Київ

У Любомлі на Волині чоловіка засудили через ухилення від мобілізації. Свій вчинок він пояснив тим, що має на утриманні двох неповнолітніх дітей, а дружина виїхала за кордон й не планує повертатися.

Про це пишуть Волинські новини.

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Відомо, що в червні чоловік отримав повістку про необхідність прибути до відділу ТЦК та СП для проходження служби в ЗСУ, проте він не з'явився на місці збору у визначену дату та час.

Під час суду він повністю визнав свою провину й розповів, що відмовився від військової служби, бо має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

За його словами, дружина виїхала за кордон та не планує повертатися додому, а конкретне місце її перебування йому невідоме. Тому утримання дітей лежить лише на ньому. Також батьки чоловіка вже пенсіонеру, а в матері інвалідність ІІІ групи.

Спочатку суд визнав чоловіка винним та позбавив волі на три роки і шість місяців, але замінив покарання на два роки іспитового строку.

Нагадаємо, що Львівська прокуратура засудила харків’янина до трьох років позбавлення волі. ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби, але він не з’явився на загальну мобілізацію.