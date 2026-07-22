Можно ли официально работать во время СЗЧ: что ждет военного

Поиск работы во время СЗЧ. Фото: jobs.ua, armyinform. Коллаж: Новости.LIVE

Сотни украинских военных ушли в СЗЧ, лишь немногие из них выразили желание вернуться на службу, избежав уголовного наказания. Однако жить, находясь в СЗЧ, не так просто, ведь ТЦК имеет право задерживать таких военных. Кроме того, трудно найти работу.

Можно ли официально устроиться на работу, находясь в СЗЧ, — эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова.

Найти работу, находясь в СЗЧ

"Официально устроиться на работу во время СЗЧ невозможно. Во время СЗЧ вы остаетесь действующим военнослужащим. Трудовое законодательство Украины ограничивает совместительство военнослужащих срочной и военной службы по призыву/мобилизации", — обьяснила адвокат.

По её словам, при официальном трудоустройстве работодатель обязан подавать сведения в Пенсионный фонд Украины, Налоговую службу, а также вести воинский учёт работников.

"Для таких военнослужащих существует риск задержания. Официальное трудоустройство немедленно отразится в государственных реестрах, что позволит органам ГБР или Нацполиции установить ваше местонахождение и задержать", — добавила адвокат.

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Напомним, в 155-й отдельной механизированной бригаде за один месяц зафиксировали 150 случаев самовольного оставления части. Командир связывает это с проблемой дисциплины у отдельных военнослужащих.

Как мы писали ранее, военные могут вернуться на службу после самовольного оставления части. Для этого существует упрощенная процедура, с помощью которой можно избежать уголовного наказания.