Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Можно ли официально работать во время СЗЧ: что ждет военного

Можно ли официально работать во время СЗЧ: что ждет военного

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 20:00
Можно ли официально работать во время СЗЧ: что ждет военного
Поиск работы во время СЗЧ. Фото: jobs.ua, armyinform. Коллаж: Новости.LIVE

Сотни украинских военных ушли в СЗЧ, лишь немногие из них выразили желание вернуться на службу, избежав уголовного наказания. Однако жить, находясь в СЗЧ, не так просто, ведь ТЦК имеет право задерживать таких военных. Кроме того, трудно найти работу.

Можно ли официально устроиться на работу, находясь в СЗЧ, — эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова.

Найти работу, находясь в СЗЧ

"Официально устроиться на работу во время СЗЧ невозможно. Во время СЗЧ вы остаетесь действующим военнослужащим. Трудовое законодательство Украины ограничивает совместительство военнослужащих срочной и военной службы по призыву/мобилизации", — обьяснила адвокат.

По её словам, при официальном трудоустройстве работодатель обязан подавать сведения в Пенсионный фонд Украины, Налоговую службу, а также вести воинский учёт работников.

"Для таких военнослужащих существует риск задержания. Официальное трудоустройство немедленно отразится в государственных реестрах, что позволит органам ГБР или Нацполиции установить ваше местонахождение и задержать", — добавила адвокат.

Читайте также:

Напомним, в 155-й отдельной механизированной бригаде за один месяц зафиксировали 150 случаев самовольного оставления части. Командир связывает это с проблемой дисциплины у отдельных военнослужащих.

Как мы писали ранее, военные могут вернуться на службу после самовольного оставления части. Для этого существует упрощенная процедура, с помощью которой можно избежать уголовного наказания.

работа мобилизация ТЦК и СП адвокат СОЧ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации