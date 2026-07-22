Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чи можна офіційно працювати під час СЗЧ: що чекає військового

Чи можна офіційно працювати під час СЗЧ: що чекає військового

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 20:00
Чи можна офіційно працювати під час СЗЧ: що чекає військового
Пошук роботи під час СЗЧ. Фото: jobs.ua, armyinform. Колаж: Новини.LIVE

Сотні українських військових пішли в СЗЧ, лише деякі виявили бажання повернутися службити уникнувши кримінального покарання. Однак, жити перебуваючи в СЗЧ не так просто, адже ТЦК має право затримувати таких військових. Крім того, важко знайти роботу. 

Чи можна офіційно влаштуватися працювати перебуваючи в СЗЧ, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла адвокат, керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

Знайти роботу перебуваючи в СЗЧ 

"Офіційно працевлаштуватися під час СЗЧ неможливо. Під час СЗЧ ви залишаєтеся чинним військовослужбовцем. Трудове законодавство України обмежує сумісництво військовослужбовців строкової та військової служби за призовом/мобілізацією", — пояснила адвокат.

За її словами, під час офіційного працевлаштування роботодавець зобов'язаний подавати відомості до Пенсійного фонду України, Податкової служби, а також проводити військовий облік працівників.

"Для таких військових є ризик затримання. Офіційне працевлаштування негайно відобразиться у державних реєстрах, що дасть змогу органам ДБР або Нацполіції встановити ваше місцезнаходження та затримати", - додала адвокат. 

Читайте також:

Нагадаємо, у 155-й окремій механізованій бригаді за один місяць зафіксували 150 випадків самовільного залишення частини. Командир повʼязує це з проблемою дисципліни в окремих військових. 

Як ми писали раніше, військові можуть повернутися на службу після СЗЧ. Для цього існує спрощена процедура, за якою можна уникнути кримінального провадження.

робота мобілізація ТЦК та СП адвокат СЗЧ
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації