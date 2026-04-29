Жорин не верит, что пребывание военных на "нуле" сократят до 15 дней

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, пребывание военных на позициях по 100-200 дней является абсолютно ненормальным. В то же время он не верит, что в Украине удастся достичь предельный срок в 15 дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Третьего армейского корпуса.

Что сказал Жорин о сроках пребывания военных на позициях

"Не думал, что факты долгосрочного пребывания на позициях, или ненадлежащего обеспечения бойцов на передовой является такой новостью. Даже мы в Третьем армейском корпусе, принимая новые подразделения, встречали крайне халатное отношение к вопросу обеспечения людей на ЛБЗ. Главное же не просто говорить об этом, а еще и что-то делать для изменений", — написал Жорин в Telegram.

Он отметил, что совершенно ненормально, когда бойцы находятся на позиции по 100 или 200 дней.

Жорин признает, что действительно есть ситуации, где более опасно провести ротацию, чем остаться на месте. Но в то же время военный добавил, что это не является оправданием для столь больших статков пребывания на позициях.

Также он выразил сомнение, что в Украине смогут сократить этот срок до 15 дней.

"Не верю в реальность выполнения требования о предельном сроке в 15 суток, но и этих "марафонов" быть не должно. В таких случаях ответственность полностью лежит на командирах, в полосах ответственности которых это происходит", — резюмировал заместитель командира Третьего армейского корпуса.

