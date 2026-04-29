Жорін не вірить, що перебування військових на "нулі" скоротять до 15 днів

Дата публікації: 29 квітня 2026 04:30
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, перебування військових на позиціях по 100-200 днів є абсолютно ненормальним. Водночас він не вірить, що в Україні вдасться досягти граничний термін у 15 днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Третього армійського корпусу.

Що сказав Жорін про строки перебування військових на позиціях

"Не думав, що факти довгострокового перебування на позиціях, або неналежного забезпечення бійців на передовій є такою новиною. Навіть ми в Третьому армійському корпусі, приймаючи нові підрозділи, зустрічали вкрай недбале ставлення до питання забезпечення людей на ЛБЗ. Головне ж не просто говорити про це, а ще й щось робити для змін", — написав Жорін у Telegram.

Він наголосив, що абсолютно ненормально, коли бійці перебувають на позиції по 100 чи 200 днів.

Жорін визнає, що дійсно є ситуації, де більш небезпечно провести ротацію, ніж залишитися на місці. Але водночас військовий додав, що це не є виправданням для настільки великих статків перебування на позиціях.

Читайте також:

Також він висловив сумнів, що в Україні зможуть скоротити цей строк до 15 днів.

"Не вірю у реальність виконання вимоги про граничний термін у 15 діб, але й цих "марафонів" бути не повинно. В таких випадках відповідальність повністю лежить на командирах, в смугах відповідальності яких це відбувається", — резюмував заступник командира Третього армійського корпусу.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно Максим Жорін заявив, що проблему з СЗЧ можна вирішити лише через системний аналіз. На його думку, більш жорстке покарання нічого не змінить.

Також ми писали, що 28 квітня Верховна Рада продовжила мобілізацію в Україні до 2 серпня 2026 року.

фронт Максим Жорін військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
