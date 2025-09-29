Максим Жорин объяснил как единовременные выплаты могут мотивировать контрактников

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин высказался о возможности введения единовременных выплат при подписании контракта на службу в армии. Он считает, что такая инициатива могла бы стать эффективным инструментом для повышения мотивации желающих присоединиться к армии.

Об этом Максим Жорин высказался в Telegram.

По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует снижение качества мобилизованных. Военный отметил, что сама мотивация защиты страны действует лишь частично, поскольку для ее поддержания необходима системная работа. В итоге основным инструментом остаются финансы.

"Учитывая тот факт, что уровень мобилизованных людей все ниже (потому что берут тех, до кого могут дотянуться), лучше искать варианты, как мотивировать идти людей на контракт. Мотивация защиты государства, как видим, работает частично, ведь с этим тоже надо было системно работать. Соответственно, осталась финансовая мотивация", — пояснил Максим Жорин.

Жорин подчеркнул, что независимо от различных оценок такой идеи, важно исходить из реалий и находить решения. Первым шагом в этом направлении, по его мнению, должно стать повышение денежного обеспечения всех военнослужащих.

Сообщение. Фото: скриншот

Напомним, недавно секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что украинцы в возрасте от 60 лет смогут присоединиться к армии.

Впоследствии в ВСУ уточнили, какие именно задачи будут выполнять мужчины в возрасте от 60 лет, которые подпишут контракт в ВСУ, а также перечень документов.