Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На Львовщине произошло землетрясение
Главная Мобилизация Жорин поддержал выплату помощи при подписании контракта в армию

Жорин поддержал выплату помощи при подписании контракта в армию

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 08:54
Максим Жорин объяснил как единовременные выплаты могут мотивировать контрактников
Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин высказался о возможности введения единовременных выплат при подписании контракта на службу в армии. Он считает, что такая инициатива могла бы стать эффективным инструментом для повышения мотивации желающих присоединиться к армии.

Об этом Максим Жорин высказался в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Жорин объяснил, как выплаты на контракте могут мотивировать людей присоединиться к армии

По его словам, нынешняя ситуация демонстрирует снижение качества мобилизованных. Военный отметил, что сама мотивация защиты страны действует лишь частично, поскольку для ее поддержания необходима системная работа. В итоге основным инструментом остаются финансы.

"Учитывая тот факт, что уровень мобилизованных людей все ниже (потому что берут тех, до кого могут дотянуться), лучше искать варианты, как мотивировать идти людей на контракт. Мотивация защиты государства, как видим, работает частично, ведь с этим тоже надо было системно работать. Соответственно, осталась финансовая мотивация", — пояснил Максим Жорин.

Жорин подчеркнул, что независимо от различных оценок такой идеи, важно исходить из реалий и находить решения. Первым шагом в этом направлении, по его мнению, должно стать повышение денежного обеспечения всех военнослужащих.

null
Сообщение. Фото: скриншот

Напомним, недавно секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что украинцы в возрасте от 60 лет смогут присоединиться к армии.

Впоследствии в ВСУ уточнили, какие именно задачи будут выполнять мужчины в возрасте от 60 лет, которые подпишут контракт в ВСУ, а также перечень документов.

ВСУ мобилизация контракт военнослужащие Максим Жорин
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации